Russell logra la pole en Montmeló delante de Hamilton y Antonelli

El británico George Russell, de Mercedes, saldrá el domingo desde la pole position del Gran Premio de Cataluña de Fórmula 1, séptima cita de las veintidós de la temporada, después de dominar este sábado en la sesión de clasificación en el circuito de Montmeló.

Russell, que consiguió la décima pole de su carrera y la tercera de la temporada, superó en este pulso a su compatriota Lewis Hamilton (Ferrari), que saldrá segundo, y al joven italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder destacado de la clasificación general del Mundial y gran rival a batir en estos momentos.

Antonelli llega a Cataluña con un cómodo colchón de 66 y 68 puntos sobre Hamilton y Russell, segundo y tercero de la clasificación general, respectivamente.

"El fin de semana está yendo muy bien por ahora. Sigo en la pelea. Llegué aquí con determinación y sienta muy bien lograr la pole position. La carrera de mañana (domingo) será interesante y va a haber que luchar para ganar", saboreó Russell.

Es la primera vez en esta temporada que Antonelli, que fue el ganador de los últimos cinco Grandes Premios, no empezará la carrera desde la primera línea de la parrilla.

El vigente campeón mundial, el inglés Lando Norris (McLaren), fue cuarto en la sesión, delante de los Red Bull del neerlandés Max Verstappen y del francés Isack Hadjar, que terminó solamente a 56 milésimas de segundo de su ilustre compañero de escudería.

El Top 10 de la sesión lo completan el australiano Oscar Piastri (McLaren), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el alemán Nico Hülkenberg (Audi) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que sufrió una violenta salida de pista en el inicio de la Q3 (tercera manga de la sesión de clasificación) y que no pudo luchar por ello por la pole.

En su probable última carrera en Montmeló, según él mismo admitió el jueves, el español Fernando Alonso comenzará con su Aston Martin desde la 22ª y última posición, por detrás de su compañero de equipo canadiense Lance Stroll, al que había superado en las las 42 últimas sesiones de clasificación.