Russell (Mercedes) partirá en primera posición del esprint del GP de Canadá

El británico George Russell, piloto de Mercedes, le ganó el duelo del viernes a su compañero Kimi Antonelli para apropiarse del primer lugar de la parrilla para la carrera esprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1.

Russell superó por apenas 0.068 segundos al prodigio italiano, líder del Mundial y vencedor en los tres últimos Grandes Premios.

Antonelli, que tiene 20 puntos de ventaja sobre Russell en la clasificación general, había liderado los ensayos libres previos por delante del británico.

De esta forma Mercedes dominó con puño de hierro la primera jornada de acción en el circuito Gilles-Villeneuve de Montreal.

Los McLaren de Lando Norris, el vigente campeón de Fórmula 1, y Oscar Piastri se tuvieron que conformar con el tercer y cuarto lugar para el esprint del sábado.

Por detrás arrancarán los monoplaza Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc y el Red Bull de Max Verstappen.

El argentino Franco Colapinto, que apenas rodó unos minutos en los ensayos por un problema con la unidad de potencia de su Alpine, se metió en la segunda parte de la qualy y arrancará desde el decimotercer lugar, uno por detrás del brasileño Gabriel Bortoleto (Audi).

El español Fernando Alonso salió ileso de un accidente en la primera parte de la sesión.

El bicampeón mundial tenía el tiempo para competir en la segunda parte pero no regresó a la pista por los daños que sufrió su Aston Martin al chocar con un muro, quedando con un decimosexto lugar.

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) fue eliminado en el primer sector y partirá desde el decimoséptimo puesto.