Russell Westbrook, rey del triple doble en la NBA, deja entrever su retirada

Russell Westbrook, MVP de la NBA en 2017 y poseedor del récord de triple dobles, publicó este miércoles un vídeo en sus redes sociales en el que aparentemente anuncia su retirada del básquetbol a los 37 años.

El vídeo, de tres minutos y medio de duración, está narrado por el actor Michael B. Jordan y muestra momentos destacados de los 18 años de carrera de Westbrook.

El base no pronuncia palabra en el vídeo pero lo acompañó con un mensaje en su publicación en X.

"A veces ni siquiera sabes cuándo ya has visto el final. Tenías que estar ahí. Y ahora se acabó", escribió el exjugador de los Oklahoma City Thunder, Houston Rockets y Los Angeles Lakers.

Nueve veces elegido para el Juego de las Estrellas, Westbrook estaba libre después de jugar su última temporada con los Sacramento Kings.