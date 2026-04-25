Ruud arrasa a Munar en inicio de su defensa del título en Madrid

El vigente campeón Casper Ruud no dio ninguna opción este sábado al español Jaume Munar al que venció 6-0, 6-1 en su estreno en el Masters 1000 de Madrid.

El noruego necesitó apenas 1 hora y 5 minutos para pasar por encima del español, que se había metido en segunda ronda tras ganar al kazajo Alexander Shevchenko.

Ruud, que defiende el título logrado en 2025, se medirá en tercera ronda con el español Alejandro Davidovich, que por la mañana se había impuesto a su compatriota Pablo Carreño por 6-3 y 6-3.

El argentino Francisco Cerúndolo también avanzó a tercera ronda del Masters 1000 de Madrid tras imponerse al alemán Yannick Hanfmann por 6-1 y 7-5 en una hora y cuarenta minutos.

Cerúndolo, número 20 del mundo y semifinalista en Madrid en 2025, pasó por encima de su rival en el primer set, sin embargo, Hanfmann se mostró más luchador en la segunda manga.

El germano levantó dos roturas de servicio para ponerse 5-5, pero Cerúndolo volvió a quebrar el saque de su rival para ponerse 6-5 y cerrar el partido con su servicio.

Cerúndolo se enfrentará en la siguiente ronda al italiano Luciano Darderi, que apenas dio opción a su hermano Juan Manuel Cerúndolo.

Darderi se impuso al argentino en su estreno en la Caja Mágica por 6-1 y 6-3.

También avanzó el ruso Karen Kachanov, 16º del mundo, al ganar en segunda ronda al australiano Adam Walton por 6-2 y 6-3.

-- Los resultados del sábado en el Masters 1000 de Madrid:

. Individual masculino - 2ª ronda:

Alejandro Davidovich Fokina (ESP/N.20) derrotó a Pablo Carreño Busta (ESP) 6-3, 6-3

Casper Ruud (NOR/N.12) a Jaume Munar (ESP) 6-0, 6-1

Francisco Cerundolo (ARG/N.16) a Yannick Hanfmann (GER) 6-1, 7-5

Karen Khachanov (RUS/N.13) a Adam Walton (AUS) 6-2, 6-3

Jakub Mensík (CZE/N.23) a Martin Damm Jr. (USA) 6-3, 6-4

Luciano Darderi (ITA/N.18) a Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 6-1, 6-3

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