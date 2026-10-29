Rybakina avanza a cuartos en Tokio y se asegura acabar el año como N.1

La tenista kazaja Elena Rybakina se aseguró el jueves terminar el año 2026 como número 1 del ranking WTA tras vencer a su compatriota Yulia Putintseva 6-2, 6-3 en segunda ronda del torneo WTA 500 de Tokio.

La tenista, de 27 años, accedió por primera vez en su carrera al N.1 en septiembre, después de ganar el Abierto de Estados Unidos y apartando del trono a la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Vencedora de las WTA Finals 2025, la kazaja tiene asegurada su presencia en la edición de este año, que tendrá lugar del 7 al 14 de noviembre en Indian Wells (Estados Unidos).

El jueves, en su entrada en liza en Tokio, venció en 70 minutos a Putintseva (67ª) y se aseguró el margen de puntos suficientes para terminar la temporada en lo más alto del ranking WTA, en un año en el que también ganó el Abierto de Australia en enero.

La kazaja llegaba a la capital nipona tras haber ganado la semana pasada su cuarto título de la temporada, el WTA 500 de Ningbo, en China. Gracias a seis aces anotados y a haber salvado la única bola de break en contra que tuvo, Rybakina selló su pase a cuartos de final, ronda en la que se reencontrará con la canadiense Leylah Fernandez, finalista en Ningbo.