Rybakina pisa octavos del US Open y está a dos pasos del número uno

Cobrándose cuentas pendientes, la kazaja Elena Rybakina derrotó la noche del sábado a la ucraniana Yuliia Starodubtseva para avanzar a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos.

Con dos victorias más, Rybakina alcanzará las semifinales del Grand Slam de Nueva York y se asegurará desbancar a Aryna Sabalenka del primer lugar de la WTA.

El sábado, la número dos mundial se deshizo de Starodubtseva (58º) por 7-6 (8/6) y 6-3 para vengarse de su eliminación en la segunda ronda del pasado Roland Garros.

Rybakina cumplió la misión en una deslucida noche en la que cometió 30 errores no forzados (por 14 de Starodubtseva) y desaprovechó nueve de sus 13 puntos de break.

La kazaja tuvo incluso que neutralizar una pelota de Starodubtseva para anotarse el primer set en el tiebreak.

Con su sangre fría habitual, Rybakina salvó la situación y encontró un break temprano en el segundo set que protegió con su descomunal servicio, con el que conectó 12 aces.

"Fue un partido duro. No fue mi mejor actuación. Yulia es una gran juagdora", reconoció Rybakina. "La última vez tuvimos una gran batalla y estoy contenta de ganar esta vez en dos sets".

"Este es mi torneo más difícil y estoy contenta de seguir aquí", dijo la ganadora de dos títulos de Grand Slam, que en Nueva York nunca ha superado los octavos.

Rybakina sólo necesita dos victorias para alzarse por primera vez al liderato de la WTA y el primer paso será ante una ex número uno, la japonesa Naomi Osaka, en octavos.

De superar a Osaka, en el escalón final también podría tener que tumbar a otra exjefa del circuito, la polaca Iga Swiatek.

"No estoy ahí todavía, aún me queda mucho", dijo Rybakina sobre el número uno mundial. "Me tengo que concentrar en el siguiente partido".