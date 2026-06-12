Rybakina queda eliminada en cuartos de final en Queen's

La británica Katie Boulter dio la sorpresa del día al derrotar a la número dos mundial, la kazaja Elena Rybakina, en los cuartos de final del torneo sobre césped de Queen's, este viernes en Londres.

La número 73ª del mundo batió a la campeona del Abierto de Australia de este año por 7-5, 2-6 y 6-4 en esta cita WTA 500 que sirve como ensayo para Wimbledon, que empieza a finales de este mes.

Rybakina ganó Wimbledon en 2022 pero no parece atravesar su mejor momento, después de haber sido eliminada en la segunda ronda del reciente torneo de Roland Garros, en ese caso sobre tierra batida.

Boulter había logrado su boleto a cuartos este mismo viernes la vencer por la mañana a la rumana Jaqueline Cristian (38ª) por 6-1 y 6-3.

La tenista británica de 29 años, que tiene en su palmarés cuatro títulos en el circuito profesional, entre ellos uno de categoría WTA 500 (San Diego, en 2024) y que juega en Queen's mediante una invitación, no dio muestras de cansancio y derrotó a Rybakina en más de dos horas y media de partido.

En semifinales, el sábado, Boulter jugará contra la croata Donna Vekic (76ª), que se impuso por su parte por 6-4, 4-6 y 6-3 a la ex número uno mundial checa Karolina Pliskoka (106ª).

-- Torneo WTA de Queen's

- Segunda ronda:

Elena Rybakina (KAZ/N.1) derrotó a Tatjana Maria (GER) 6-7 (4/7), 7-5, 6-0

Katie Boulter (GBR) a Jaqueline Cristian (RUM) 6-1, 6-3

Donna Vekic (CRO) a Marie Bouzkova (CZE) 7-6 (11/9), 6-3

Emma Raducanu (GBR) a Sorana Cirstea (RUM/N.7) 6-4, 6-2

Kamilla Rakhimova (UZB) a Harriet Dart (GBR) 5-7, 6-1, 7-5

- Cuartos de final:

Katie Boulter (GBR) a Elena Rybakina (KAZ/N.1) 7-5, 2-6, 6-4

Donna Vekic (CRO) a Karolina Pliskova (CZE) 6-4, 4-6, 6-3

Iva Jovic (USA/N.6) a Amanda Anisimova (USA/N.2) 6-2, 3-6, 6-3