Rybakina somete otra vez a Pegula y avanza a semifinales de Miami

La kazaja Elena Rybakina regresó este miércoles a las semifinales del torneo WTA 1000 de Miami con otro triunfo frente a la estadounidense Jessica Pegula por 2-6, 6-3 y 6-4.

Rybakina, número dos mundial, ya había apeado a Pegula (5ª) en las semifinales del Abierto de Australia de enero y en los cuartos de final de Indian Wells el pasado 12 de marzo.

La kazaja, doble subcampeona en Miami (2023 y 2024), podría reencontrarse en las semifinales del jueves con Aryna Sabalenka, su verdugo en la final de Indian Wells.

La bielorrusa, número uno mundial, buscaba su boleto este miércoles frente a la estadounidense Hailey Baptiste, que ocupa el lugar 45 de la WTA.

Para la otra semifinal ya están clasificadas la checa Karolina Muchova y la local Coco Gauff.

Pegula, de 32 años, aspiraba a meterse también en ese grupo en la búsqueda de su primer trofeo WTA 1000 en su país.

En Miami, la tenista neoyorquina había avanzado al menos a semifinales en tres de las cuatro últimas ediciones y en 2025 progresó hasta la final, en la que fue derrotada por Sabalenka.

Este miércoles se adelantó en el marcador con un excelso primer set en el que dio una lección al saque a Rybakina, la mejor jugadora al servicio del circuito.

Pegula solo perdió uno de los 14 puntos en los que colocó su primer saque y también estuvo sólida al retorno, neutralizando una única pelota de break.

Rybakina encajó quiebres en sus dos primeros juegos al servicio pero después ajustó el cañón y no cedió ningún otro break. Terminó con un total de 15 aces por siete de su rival.

Con un break al inicio del tercer set, la kazaja asfaltó el camino de su quinta victoria consecutiva frente a Pegula.

Miami "es un lugar muy agradable, muy buen ambiente. Muchas gracias por el apoyo", agradeció al público la vencedora, que disfruta de uno de los momentos más dulces de su carrera tras alzar en Australia su segunda corona de Grand Slam.

- El sueño de Landaluce -

El Masters 1000 masculino abría este miércoles sus cuartos de final en una edición marcada por las sorpresas.

Entre los sobrevivientes ya no se cuentan ni el número uno mundial, Carlos Alcaraz, ni el vigente campeón, Jakub Mensik.

Solo siguen en liza dos miembros del top-10, el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev, lo que abre un gran abanico de posibilidades a invitados tan inesperados como la promesa española Martín Landaluce.

A sus 20 años, este ex numero uno mundial junior despunta al fin como profesional en un certamen que arrancó jugando la fase de clasificación desde el puesto 151 del ranking de la ATP.

El pupilo de la academia de Rafael Nadal tratará de alargar el sueño este miércoles en sus primeros cuartos de final en la ATP, donde le espera el checo Jiri Lehecka, vigesimosegundo de la clasificación mundial.

En el otro choque del miércoles, el estadounidense Tommy Paul enfrentará al francés Arthur Fils a la caza de sus quintas semifinales de Masters 1000.

Fils, una de las raquetas más pujantes del circuito a los 21 años, podría erigirse en el primer semifinalista francés en Miami desde Richard Gasquet en 2013.

El jueves será el turno del argentino Francisco Cerúndolo, que pugnará ante Zverev por sus segundas semifinales en Miami, y de Jannik Sinner, que se medirá ante el local Frances Tiafoe.