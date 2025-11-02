Sabalenka arranca bien el Masters WTA, Gauff con derrota ante Pegula

La número uno del mundo Aryna Sabalenka inició de la mejor manera su participación en el Masters WTA al vencer este domingo en Riad a Jasmine Paolini (N.8 del mundo) por 6-3, 6-1, mientras que la vigente campeona Coco Gauff (N.3) cayó ante Jessica Pegula (N.5) por 6-3, 6-7 (4/7) y 6-2.

Sabalenka, de 27 años y que persigue un primer título en esta cita tradicional de final de temporada entre las ocho mejores raquetas del mundo, logró su tercera victoria de la temporada ante la italiana.

"Estoy contenta de haber permanecido concentrada todo el partido, aunque perdí mi servicio en una ocasión, conservé el control del partido", se congratuló la estrella bielorrusa.

Sabalenka se pone al frente del grupo "Steffi Graf" junto a la estadounidense Jessica Pegula, que sorprendió a su compatriota Coco Gauff, que estuvo muy irregular con su saque, logrando 8 aces pero también 17 dobles faltas.

Gauff fue la ganadora del Masters femenino del año pasado, en la primera edición que se disputó en Arabia Saudita, un país en el que repite este año.

El torneo había arrancado el sábado con la primera jornada del grupo "Serena Williams", con triunfos de la polaca Iga Swiatek y la kazaja Elena Rybakina sobre las estadounidenses Madison Keys y Amanda Anisimova, respectivamente.

Las dos primeras de cada grupo accederán a semifinales, buscando el pase a la final del sábado 8.