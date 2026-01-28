Sabalenka favorita ante Svitolina e imprevisible Rybakina-Pegula en semis de Australia

Una doble campeona y tres aspirantes a una primera corona en el Abierto de Australia. La favorita Aryna Sabalenka se medirá el jueves en semifinales en Melbourne con Elina Svitolina, mientras que Elena Rybakina y Jessica Pegula buscarán la otra plaza en la final.

. Sabalenka-Svitolina, historias de regresos

Ver a Sabalenka en semifinales de un Grand Slam es todo menos una sorpresa. En Melbourne ha llegado al menos hasta esa ronda desde 2023. Y, con la excepción de una derrota en Roland Garros en 2024, la bielorrusa ha estado en todas las semifinales de los "grandes" en los que ha participado desde su eliminación en tercera ronda en Roland Garros en 2022 (no disputó Wimbledon en 2022 ni 2024).

Para Svitolina (N.12) supone un regreso al primer plano a sus 31 años y después de haberse convertido en madre.

La ucraniana ya tiene asegurado el objetivo que se fijó en pretemporada de remontar al Top 10 mundial: el lunes, la antigua N.2 regresará a ese selecto club del que salió el 1 de noviembre de 2021.

Después de haber igualado en Melbourne este año su mejor recorrido en Grand Slam, aspira a dar un paso más.

Aunque Sabalenka se encuentra a sus 27 años en plenitud física, Svitolina podría acusar menos el cansancio después de haber despachado a Coco Gauff en apenas 59 minutos en cuartos.

"Tengo que tener confianza en mí, cuando estoy fresca físicamente y preparada mentalmente para afrontar las situaciones difíciles, entonces soy capaz de jugar bien", afirma la ucraniana.

Todo apunta también a que contará con el favor del público ante una rival cuyo país apoya la guerra en Ucrania.

"Encender una pequeña luz, dar incluso una pequeñísima noticia positiva al pueblo ucraniano, a mis amigos que ven los partidos, evidentemente es muy satisfactorio para mí", agregó Svitolina.

. Rybakina-Pegula, historias de experiencia

A sus 31 años, Jessica Pegula jugará su primera semifinal en Melbourne después de haberse quedado en tres ocasiones consecutivas en cuartos (de 2021 a 2023). En el US Open ya estuvo en la antesala de la final 2025, y alcanzó el partido por el título en 2024.

Con 26 años, Rybakina tiene menos experiencia en el circuito WTA, pero ya sabe lo que es jugar una final en Melbourne (2023) e incluso cuenta con un título del Grand Slam, en Wimbledon en 2022.

"¡Es genial! Aquí jugué mis tres primeros cuartos de final en Grand Slam, pero fue en el US Open donde logré llegar más lejos. Así que esperaba lograrlo aquí", confiesa Pegula.

Según ella, la experiencia de las derrotas en sus precedentes cuartos le ha permitido ahora superar esa ronda. "No me entreno más duro que antes, de hecho creo que entreno incluso un poco menos, pero de forma mucho más inteligente y estoy centrada por completo en los medios para llegar a ser más fuerte", declaró la N.6 del mundo.

El jueves tendrá enfrente a una jugadora ha regresado a su mejor nivel para ser 5ª en el ranking WTA.

Desde el último Wimbledon, la kazaja es la jugadora que ha ganado más partidos (36), conquistando de paso el Masters de fin de año.

Disputará su primera semifinal de Grand Slam desde hace año y medio (Wimbledon 2024) y explica que ha ganado en madurez.

"Estoy más tranquila cuando llego lejos en los torneos. Cuando es tu primera final estás presa de las emociones. Ahora, tengo la impresión de hacer simplemente mi trabajo".

Y avisa de sus armas contra Pegula: "Lo más importante para mí será el servicio porque constituye una gran ventaja cuando funciona", insiste.

Pero la estadounidense desconfía: "No sólo tiene el servicio potente, sino el conjunto de sus golpes".