Sabalenka jugará la final del US Open contra Osaka o Anisimova

La bielorrusa Aryna Sabalenka frustró la deseada vendetta de Jessica Pegula y se clasificó este jueves para la final del Abierto de Estados Unidos, en la que defenderá el título frente a la japonesa Naomi Osaka o la estadounidense Amanda Anisimova.

Sabalenka, número uno mundial, salió airosa de la primera semifinal del jueves por 4-6, 6-3 y 6-4 frente a Pegula, a la que ya había derrotado en la final del año pasado en Nueva York.

A diferencia de aquella ocasión, cuando Pegula debutaba en una final de Grand Slam con 31 años, Sabalenka necesitó esta vez de toda su potencia de fuego y sangre fría para prevalecer en un tenso final.

La neoyorquina Pegula, barrida el año pasado en dos sets, se apropió esta vez del primer parcial y también tuvo cuatro pelotas de break para igualar el marcador en el tercero.

"No sé como lo hice. Solo estaba rezando internamente y esperando lo mejor", dijo Sabalenka sobre las oportunidades salvadas en el último set.

"Tuve que trabajar muy duro para conseguir esta victoria. Ella jugó un tenis increíble como siempre", reconoció la bielorrusa, que celebró con un sonoro rugido al convertir su tercera pelota de partido.

Sabalenka, de 27 años, quiere cerrar la temporada con un título de Grand Slam después de sus caídas en las finales del Abierto de Australia y Roland Garros y en las semifinales de Wimbledon.

A su vez, sigue en ruta para ser la primera campeona en revalidar el título en Flushing Meadows desde los tres seguidos de Serena Williams entre 2012 y 2014.

- Taquicárdico cierre -

Como suele ocurrir cuando salta a la pista, esta semifinal estuvo siempre en la explosiva raqueta de la bielorrusa, que conectó 43 golpes ganadores, su récord en el torneo, y también cometió 27 errores no forzados.

Sabalenka asestó el primer break del reencuentro y se avanzó 4-2, antes de cometer una doble falta que abrió la puerta a cuatro juegos seguidos con los que Pegula se anotó el primer set.

Tras reflexionar en el descanso bajo una toalla, una furiosa Sabalenka tomó rápidamente el control del segundo set con una lluvia de misiles.

La estadounidense tuvo sus opciones para alargar el parcial, pero no encontró resquicios para quebrar el afilado servicio de su rival.

Sabalenka siguió en modo de demolición al inicio del tercer set, con un break inicial y un segundo juego en blanco.

Pero el bombardeo fue perdiendo efectividad y permitió un último conato de remontada de Pegula empujado por los 23.000 aficionados.

A diferencia de otras fatídicas noches en Nueva York, como su derrota en la final de 2023 ante Coco Gauff, Sabalenka manejó la presión con maestría y resistió cuatro pelotas de break con golpes de alta precisión.

La grada apretó al verla fallar sus dos primeras pelotas de partido en posiciones muy favorables, pero con la siguiente Sabalenka selló el regreso a su tercera final consecutiva.

- Osaka frente a Anisimova -

En la segunda semifinal, Naomi Osaka chocaba con Amanda Anisimova en busca de su primera final de Grand Slam desde 2021.

La japonesa, que eliminó en octavos a la estrella local Coco Gauff, ha jugado su mejor tenis desde que volvió al circuito a principios de 2024 tras su maternidad.

Su candidatura en Flushing Meadows está respaldada por su asombroso historial en los Grand Slams, en los que ha salido campeona las cuatro veces que llegó a cuartos de final.

Anisimova se niega a aceptar la profecía y trataba de cambiar de nuevo el rumbo de la historia, como hizo el miércoles frente a la polaca Iga Swiatek.

La jugadora de Nueva Jersey, novena del ránking mundial, se tomó la revancha del año menos de dos meses después de que Swiatek la avergonzara en la final de Wimbledon con un doble 6-0.