Sabalenka reaparece con un convincente triunfo en el torneo de Pekín

Sin jugar desde su derrota en la final del US Open, que le costó además el N.1 del ranking, la bielorrusa Aryna Sabalenka reapareció este viernes con un contundente triunfo frente a la mexicana Renata Zarazúa en el WTA 1000 de Pekín.

La ahora N.2 del mundo (28 años) superó a la mexicana (N.94 de la WTA) por un claro 6-1 y 6-3 en poco más de una hora (62 minutos) y se enfrentará en la siguiente ronda a la checa Nikola Bartunkova.

Zarazúa no tuvo ninguna opción frente a una Sabalenka a la que le funcionó el servicio a la perfección (ganó 32 de 39 puntos con su saque), sin conceder una sola bola de break.

"Traté de ser agresiva con mi saque y también al resto. Estoy muy feliz con el juego que hice hoy", explicó Sabalenka.

Antes, otra ex número 1, la japonesa Naomi Osaka, sobrevivió en un duro duelo ante la uzbeka Maria Timofeeva para ganar por 6-3, 3-6 y 6-3 y clasificarse para la tercera ronda, en la que la cuatro veces campeona de Grand Slam se enfrentará a la checa Sara Bejlek.

La vigente campeona de Roland Garros, la rusa Mirra Andreeva, comenzó perdiendo el primer set frente a la local Yuan Yue, pero luego no tuvo problemas en remontar y ganó por 3-6, 6-0 y 6-0.

- Resultados de segunda ronda del torneo WTA 1000 de Pekín:

Linda Nosková (CZE/N.5) derrotó a Gabriela Ruse (RUM) 6-4, 6-1

Viktorija Golubic (SUI) a Peyton Stearns (USA/N.28) 6-4, 3-6, 6-3

Ekaterina Alexandrova (RUS/N.19) a Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6-1, 6-4

Diana Shnaider (RUS/N.11) a Janice Tjen (INA) 6-0, 6-4

Daria Snigur (UKR) a Jasmine Paolini (ITA/N.14) 3-6, 7-6 (7/5), 6-2

Taylah Preston (AUS) a Diane Parry (FRA/N.22) 7-6 (7/4), 6-1

Polina Kudermetova (UZB) a Clara Tauson (DEN/N.32) 6-4, 4-6, 6-4

Mirra Andreeva (RUS/N.4) a Yuan Yue (CHN) 3-6, 6-0, 6-0

Karolína Muchová (CZE/N.7) a Katie Boulter (GBR) 7-6 (7/3), 6-1

Liudmila Samsonova (RUS/N.29) a Linda Fruhvirtová (CZE) 6-2, 3-6, 6-3

Sára Bejlek (CZE/N.20) a Maddison Inglis (AUS) 6-3, 7-5

Naomi Osaka (JPN/N.12) a Maria Timofeeva (UZB) 6-3, 3-6, 6-3

Sinja Kraus (AUT) a Anastasia Potapova (AUT/N.16) 4-1 y abandono

Dayana Yastremska (UKR) a Maja Chwalinska (POL/N.17) 6-3, 6-1

Nikola Bartunková (CZE/N.26) a Magdalena Frech (POL) 6-2, 6-2