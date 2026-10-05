Sabalenka se estrella ante Bartunkova en el WTA 1000 de Pekín

La checa Nikola Bartunkova, número 34 del mundo, dio la gran sorpresa este domingo en Pekín al derrotar a la bielorrusa Aryna Sabalenka por 6-4 y 6-3 en la tercera ronda del WTA 1000 de Pekín, que se quedó sin sus dos principales cabezas de serie.

Bartunkova, de 20 años, conectó cuatro aces y superó a la ex número uno mundial en una hora y 35 minutos para avanzar a los octavos de final.

"Me concentré en mí misma, en mantener la calma", dijo Bartunkova. "Ella es una leyenda... así que estoy muy contenta de haber ganado el partido", dijo sobre la cuatro veces campeona de Grand Slam.

La checa se medirá en la siguiente ronda con la austriaca Sinja Kraus.

Sabalenka, segunda favorita del torneo, desperdició cinco oportunidades de quiebre en el sexto juego del primer set frente a una rival sólida en defensa y efectiva con sus golpes profundos.

La bielorrusa recurrió incluso a una gorra en medio de las cambiantes condiciones de luz de la cancha, donde las jugadoras alternaban entre sectores de sombra y de sol, pero no logró revertir el desarrollo del encuentro.

Visiblemente frustrada, Sabalenka lanzó su raqueta cuando perdía por un quiebre en el cuarto juego del segundo set y terminó cediendo el partido al enviar la pelota a la red en el primer punto de partido.

La eliminación de Sabalenka se produjo un día después de la caída de la kazaja Elena Rybakina, primera cabeza de serie y nueva número uno mundial, derrotada por la rusa Alina Charaeva en la segunda ronda.