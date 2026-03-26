Sabalenka tumba a Rybakina en Miami y está a un solo paso del Sunshine Double

La bielorrusa Aryna Sabalenka derrotó el jueves a la kazaja Elena Rybakina y avanzó por segundo año consecutivo a la final del WTA 1000 de Miami, donde tratará de revalidar el trofeo frente a la estadounidense Coco Gauff.

Sabalenka, número uno de la WTA, se impuso a Rybakina (2ª) por 6-4 y 6-3, en un triunfo más claro que el que logró ante la kazaja en la final de Indian Wells el pasado 15 de marzo.

Con estas dos victorias, Sabalenka está cobrando venganza por la dolorosa derrota que Rybakina le asestó a finales de enero en la final del Abierto de Australia, primer Grand Slam del año.

Esfumado ese primer objetivo del calendario, la bielorrusa podría resarcirse el sábado completando el Sunshine Double, como se conoce al prestigioso doblete de títulos consecutivos de Indian Wells y Miami.

Únicamente cuatro jugadoras han logrado esa marca, la última de ellas Iga Swiatek en 2022.

Sabalenka tiene todo el viento a favor en su feudo de Miami, la urbe donde ha residido en los últimos años y en cuyas pistas rápidas encadena 11 victorias seguidas sin ceder un solo set.

Este jueves ratificó su dominio frente a Rybakina, la única jugadora que le ha hecho sombra en este arranque de temporada.

A diferencia de Indian Wells, donde remontó un set en contra en el último tie break, Sabalenka controló el reencuentro superando a Rybakina en su mayor especialidad, el servicio.

La número uno mundial asestó hasta cuatro breaks, dos por set, mientras firmaba nueve aces, por dos de su oponente.

"Creo que hice todo bien", se felicitó Sabalenka. "Ella jugó muy bien, pero siento que la exigí muchísimo y estoy orgullosa de esta victoria".

En la final del sábado le espera Coco Gauff, criada también en los alrededores de Miami, con la que se reparte victorias en sus 12 encuentros precedentes.

"Habrán muchos intercambios, muchas emociones, mucha agresividad y mucha diversión", anticipó la bielorrusa, derrotada en la última final ante Gauff en el pasado Roland Garros.

"Va a ser una batalla y estoy súper emocionada de volver a enfrentarme a ella en otra final", aseguró.