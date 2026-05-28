Sabalenka y Gauff cumplen en la segunda ronda de Roland Garros

La bielorrusa Aryna Sabalenka y la estadounidense Coco Gauff, número uno y cuatro del tenis femenino, evitaron cualquier trampa y sacaron adelante sin sobresaltos sus partidos de este jueves en la segunda ronda en Roland Garros.

Un día después de la eliminación de la número dos Elena Rybakina y con el torneo parisino todavía temblando por la caída sorpresa del número uno masculino, Jannik Sinner, los partidos de estas dos favoritas estaban especialmente bajo la lupa.

Sabalenka derrotó en una hora y 35 minutos a la francesa Elsa Jacquemot (67ª), por 7-5 y 6-2, en la misma pista donde Sinner había caído poco antes en cinco mangas ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Jacquemot inquietó en el inicio de partido a Sabalenka, que fue poco a poco poniendo la maquinaria en funcionamiento, hasta su paseo del segundo set.

Menos problemas tuvo incluso Gauff, defensora del título, que venció 6-3 y 6-2 a la egipcia Mayar Sherif (129ª).

El partido fue más largo (1 hora y 50 minutos) porque Sherif plantó batalla en el primer set con juego largos, que Gauff pudo ir solventando.

En tercera ronda, Sabalenka se enfrentará a la australiana de origen ruso Daria Kasatkina (53ª), mientras que Gauff jugará contra la británica Katie Boulter (71ª) o la austríaca Anastasia Potapova (30ª).