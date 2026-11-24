A punto de presentar la candidatura de Ahmedabad para los Juegos Olímpicos de 2036, India debe resolver con urgencia las disputas internas en el seno de su comité olímpico si quiere conservar alguna opción en la carrera por albergar la cita planetaria.

En una carta enviada a su filial india (IOA) a comienzos de mes, el Comité Olímpico Internacional (COI) se declaró "muy decepcionado al constatar que, una vez más, han reaparecido problemas y disputas en torno al procedimiento electoral dentro del IOA".

"Esta situación extremadamente lamentable afecta, de nuevo, a las operaciones y a la reputación del movimiento olímpico en la India", insistió el COI.

El origen de ese toque de atención se halla en las elecciones al consejo ejecutivo de la IOA previstas el 5 de diciembre. Su presidenta saliente, P.T. Usha, fue inicialmente inhabilitada para aspirar a un segundo mandato.

Pero la exvelocista de 62 años, que en 2022 se convirtió en la primera mujer en tomar las riendas del movimiento olímpico indio, volvió a entrar en la contienda al obtener la investidura de una federación distinta de aquella a la que pertenece.

Sus rivales denunciaron una maniobra, mientras que la presidenta Usha calificó el rechazo de su candidatura de "burda estafa". "Ganar o perder es normal", defendió en las páginas del diario The Tribune, "pero la votación debe ser limpia".

"Aquí hay un grave problema de gobernanza que aún no se ha resuelto", resume la periodista deportiva Sharda Ugra.

Desde 2022, el comité olímpico indio se ve perturbado por sospechas de irregularidades.

En aquel entonces, se acusó al IOA de no respetar los procedimientos del código de desarrollo deportivo. Hizo falta entonces una decisión judicial para volver a ajustar su funcionamiento, especialmente el electoral, a la normativa.

- Momento inoportuno -

Las mismas acusaciones de fraude han resurgido en plena campaña para los comicios de diciembre.

La IOA no ha reaccionado públicamente a la carta del COI.

Esta enésima crisis llega en un momento especialmente inoportuno, justo cuando la India se dispone a lanzarse a la carrera por la organización de los Juegos de 2036.

Frente a ella, unos rivales de peso: Sudáfrica, Alemania, Corea del Sur, Hungría, Catar y Turquía.

A pesar del decidido respaldo del primer ministro Narendra Modi, la candidatura de Ahmedabad no parte como favorita, debilitada por los modestos resultados deportivos de la India y sus recurrentes problemas de dopaje.

El jueves, la India defenderá así su integridad ante el COI en Suiza, en plena turbulencia administrativa.

El periodista deportivo G. Rajaraman no ve motivos de preocupación. "En mi opinión, la carta enviada por el COI a la IOA forma parte de la simple rutina", considera. "No hace más que dejar constancia de una denuncia recibida sobre la regularidad del proceso electoral", agregó.

Ahmedabad será sede de los Juegos de la Commonwealth de 2030, considerados un ensayo importante de cara a unos Juegos Olímpicos. La ciudad alberga además el estadio de críquet más grande del mundo.

Los Juegos Olímpicos de 2028 se celebrarán en Los Ángeles y Brisbane será anfitriona en 2032.