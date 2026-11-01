Saibari, del Bayern, operado con éxito de su tobillo derecho

El internacional marroquí del Bayern Ismael Saibari fue operado con éxito del tobillo derecho, después de haber sufrido el sábado contra el Borussia Dortmund una rotura de un ligamento, anunció este domingo el club muniqués en un comunicado.

En el empate (2-2) contra el Borussia Dortmund, el Bayern perdió sucesivamente a Ismael Saibari (minuto 29), con un problema en el tobillo derecho, y a Serge Gnabry (minuto 31), lesionado en el muslo izquierdo. Al final del encuentro, Michael Olise también dejó su lugar (minuto 84), sujetándose la rodilla derecha.

El comunicado del Bayern publicado este domingo indica una "rotura del ligamento de la sindesmosis del tobillo derecho" para Saibari, que fue operado con éxito, y una "lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo" para Gnabry.

El club indicó que ambos jugadores "no estarán disponibles por el momento", sin precisar el tiempo exacto de sus periodos de baja.

Como mínimo se perderán el desplazamiento a Madrid para enfrentarse al Atlético en la Liga de Campeones el martes. Según el diario alemán Bild, Saibari podría estar de baja al menos tres meses.

Además de las lesiones de Saibari, Gnabry y Olise, otros dos jugadores importantes del Bayern están actualmente de baja.

Jamal Musiala y Luis Díaz se recuperan de desgarros musculares sufridos a finales de septiembre con la selección alemana, en el muslo derecho para el primero, y hace seis días contra el Arsenal en la Champions, en el muslo izquierdo para el colombiano.