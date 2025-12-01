Salta soga, ríe, ¡vive!

“Jump Up by Liz es un espacio donde enseño a saltar la soga desde cero, compartiendo técnica, disciplina y una comunidad que disfruta moverse, aprender y mejorar cada día”, asegura Lizbeth Ramos creadora de esta iniciativa de ejercicios físicos saltando soga.

El “Jump Up”, señala, “nació de mi pasión por el jump rope [saltar la cuerda] y de mi experiencia transformando mi propio entrenamiento”.

‘Liz’ afirma que “me dedico a saltar la cuerda porque descubrí en ella una forma de entrenar que es simple, poderosa y transformadora. La soga me devolvió disciplina, energía y un espacio para mí, incluso en los días más llenos”.

Añade que “inicie hace más de 15 años y lo había olvidado, cuando un día le dije a un amigo enséñame solo a hacer el básico, y en ese entonces hacía pesas y saltaba en el medio del gimnasio con mis audífonos puestos. La música es todo para mí, no tengo coordinación en el baile, ni puedo cantar, pero hay algo en la soga que logro coordinar mente con cuerpo”.

Su proyecto la ha llevado a ofrecer clases en Four Winds o Trillo Tití de Panamá Pacífico. Y planea expandirse.

“Visualizo una marca líder en el entrenamiento con cuerda, capaz de transformar la forma en que las personas se mueven, y se conectan con su bienestar. Quiero construir un ecosistema completo alrededor del jump rope: accesible, moderno y respaldado por educación, técnica y comunidad”.