Sampaoli y el Mineiro sacan un empate en La Paz y se acercan a semis de la Sudamericana

El Atlético Mineiro, del DT argentino Jorge Sampaoli, se llevó este miércoles un valioso empate 2-2 de la altura de La Paz frente al local Bolívar en partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El Galo ganaba 2-0 al finalizar el primer tiempo, contra todo pronóstico, pero en el complemento el celeste paceño igualó el marcador en un juego lleno de emociones hasta el pitazo final.

Sampaoli, contratado a principios de mes, llegaba a este partido disputado a 3.600 metros sobre el nivel del mar con el desafío de mostrar un cambio de imagen en el Galo, que en los torneos domésticos viene mostrando un pálido desempeño.

El encuentro de vuelta se disputará el próximo miércoles en Belo Horizonte. El ganador de la serie jugará en semifinales frente al vencedor de la que disputan el colombiano Once Caldas y el ecuatoriano Independiente del Valle.

- A 45 minutos de la victoria -

Atlético Mineiro entró cauto al partido, con líneas engrosadas en la defensa y el mediocampo. Sin aflojar la marca, esperó los embates de los locales, siempre fieros para presionar desde los primeros minutos a la visita.

Contra todo pronóstico, en los últimos minutos del primer tiempo cayeron dos baldazos de agua fría en el estadio Hernando Siles que mostraron la clase de los pupilos de Sampaoli.

A los 45 minutos, Alexsander batió al portero internacional boliviano Carlos Lampe. Primero robó el balón y en una triangulación de toques, el Galo vació la defensa local, ante sorpresa de moros y cristianos.

Seis minutos después, antes de que el árbitro decretara el fin del primer tiempo, llegó la segunda cachetada. Tras un tiro libre, Vitor Hugo golpeó de cabeza, zambulléndose ante una defensa desaliñada.

La perplejidad inundó las filas de Bolívar, que venía de tres partidos sin goles recibidos en Copa Sudamericana.

- De victoria a empate -

Sampaoli mostraba su mano en el partido, que le permitía retomar fuerzas al frente del Galo tras las críticas que ha sufrido.

El entrenador argentino, campeón de la Sudamericana con la Universidad de Chile en 2011, tenía la misión de despertar al Galo en la altura de La Paz.

Desde que desembarcó de nuevo en un club al que ya había dirigido entre marzo de 2020 y febrero de 2021, Sampaoli no había podido obtener buenos resultados (un empate y una derrota en la liga) con un plantel plagado de figuras.

En La Paz, pese a que tenía la victoria en el bolsillo, dejó que los bolivianos se fueran en pos del empate.

Tras el descanso el Bolívar entró a la cancha como león herido, con la firme voluntad de voltear la tortilla e intentar la victoria.

A los 48, Robson Matheus obtuvo el premio al esfuerzo local al descontar y fue la gran vitamina que necesitaba el Bolívar para intentar al menos la igualdad.

Cerca de los 70 el Bolívar tenía el empate a doce pasos, pero su goleador, el uruguayo Martín Cauteruccio, remató un penal al travesaño.

Sampaoli no se achicó y mandó a la cancha a Hulk para liquidar el pleito y evitar una ofensiva desenfrenada del Bolívar.

Sin embargo, a los 87 llegó otro penal para los bolivianos que Dorny Romero gatilló con clase para decretar la igualdad final.

Alineaciones:

Bolívar: Carlos Lampe - José Sagredo, Miguel Torren, Ignacio Gariglio, Jesús Sagredo (Damián Batallini, 77) - Leonel Justiniano, Robson Matheus, Carlos Melgar (Luis Paz, 62), Daniel Cataño, Jhon Velásquez (Dorny Romero, 62) - Martín Cauteruccio. DT: Flavio Robatto.

Atlético Mineiro: Everson - Natanael (Fausto Vera, 76), Lyanco, Vitor Hugo, Junior Alonso - Alan Franco, Alexsander (Igor Gomes, 61), Tomás Cuello (Caio, 36), Gustavo Scarpa (Hulk, 61), Arana - Rony (Reinier, 76). DT: Jorge Sampaoli.