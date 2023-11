Santiago Ford le brinda a Chile un oro forjado en Cuba

Nacido en Cuba, Santiago Ford entregó este martes una celebrada medalla de oro al anfitrión Chile, el país que lo recibió cinco años atrás, en el decatlón de los Juegos Panamericanos de Santiago-2023.

Ford, quien adquirió la nacionalidad chilena en 2022, fue el ganador de las dos jornadas de competencias del decatlón haciendo vibrar a los más de 25.000 aficionados del estadio Nacional de la capital chilena.

El chileno venció con un total de 7.834 puntos por delante del brasileño José Fernando Ferreira (7.748) y el estadounidense Ryan David Talbot (7.742).

En la última de las 10 pruebas del decatlón, Ford terminó en el quinto lugar de los 1.500m y llegó a la meta prácticamente caminando y festejando emocionado su triunfo.

Las gradas del estadio ovacionaron a Ford al brindarles la segunda medalla de oro del país en el atletismo del estadio Nacional, tras la del lanzador de disco Lucas Nervi del lunes.

"Gracias Chile, gracias por la oportunidad de estar acá. Ellos eligieron que yo estuviera acá representándolos y creo que los deje felices", agradeció después Ford, que recordó la larga travesía que le llevó desde la isla caribeña hasta el sur americano.

"Al entrar en la meta, cuando me paré no fue porque quise sino porque me acordé de cuando estaba caminando por el desierto a las cinco y media de la mañana, parado de pie sin saber qué hacer pero con el objetivo claro de llegar aquí", relató a los medios.

"Esos últimos metros fueron el reflejo de las madrugadas deshidratado, pero el corazón y mi mente sabían que yo quería estar aquí en este momento", aseguró.

De 26 años, Ford se marchó de Cuba en busca de mayores oportunidades para competir en las grandes pruebas internacionales.

En su periplo hasta Chile, el atleta tuvo que atravesar la selva brasileña, el frío y hambre en las carreteras peruanas y el desierto chileno hasta establecerse en la capital en 2018.

Por sus méritos deportivos recibió cuatro años después la nacionalidad chilena con miras a ser parte del equipo en los primeros Panamericans que hospeda el país sudamericano.

"El emigrante pasa mucho trabajo donde quiera que sea. Creo que llegué a un lugar donde todos me quieren", agradeció. "A lo mejor al principio no fue como yo pensaba pero nunca perdimos las esperanzas".

- Marcha de talentos -

Ford integra la larga lista de deportistas que han dejado la isla caribeña para representar a otras naciones, como Pedro Pablo Pichardo, Juan Miguel Echevarría, Yaimé Pérez o Denia Caballero.

Esta marcha de talentos dejó ver sus consecuencias en el Mundial de atletismo de Eugene-2022, donde por primera vez en la historia del evento Cuba se fue sin medallas.

El último título mundial de Cuba en atletismo lo logró Yaimé Pérez en el lanzamiento de disco de Doha-2019.

En los Panamericanos, donde era la gran dominadora de la región, también viene registrando una caída bajando del tercer lugar de Toronto-2015 al quinto de Lima-2019. En Santiago-2023 logró su primer metal dorado el martes gracias a Yunisleidy García en los 100m femeninos.