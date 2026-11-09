Sassuolo, el sexto club que cambia de DT en lo que va de la Serie A

El Sassuolo destituyó este lunes a Alberto Aquilani y se convirtió en el sexto club de la Serie A en despedir a su entrenador en lo que va de temporada.

El equipo de Emilia Romagna ocupa la decimoséptima casilla de la liga italiana, con ocho puntos en once jornadas, e hila cinco derrotas consecutivas. El último revés fue el sábado en campo de la Roma (3-0).

"El club agradece al entrenador y a sus colaboradores el compromiso y la profesionalidad que han demostrado al frente de los Neroverdi, y les desea lo mejor para el futuro de sus carreras", indicó el Sassuolo en un comunicado.

En lo que va de Serie A, los Neroverdi cuentan con la peor defensa del campeonato (29 goles recibidos) y tienen apenas un punto más que el primer equipo en puestos de descenso, el Monza.

Aquilani, exinternacional italiano de 42 años, fue fichado en junio tras una destacada etapa en el Catanzaro, con el que terminó en quinta posición de la Serie B la temporada pasada.

Es el sexto técnico que pierde su puesto desde el inicio de la temporada, tras Fabio Grosso, destituido por la Fiorentina luego de la tercera jornada, o Domenico Tedesco, fulminado por el Bolonia al término de la cuarta fecha.

También perdieron sus puestos Carlos Cuesta, despedido por el Parma después de la quinta jornada; Davide Nicola, quien salió del Venecia tras la sexta; y Kosta Runjaic, sacado por el Udinese al finalizar la décima.

Aunque esta temporada está siendo muy agitada para los entrenadores, no supone un récord: en la campaña 2009-10, seis entrenadores fueron destituidos tras la novena fecha. En ese curso hubo 17 cambios de DT.