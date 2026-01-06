Schareina gana tercera etapa del Dakar en motos, Sanders sigue líder de la general

El español Tosha Schareina se impuso este martes en la tercera etapa del Rally de Dakar en categoría de motos, en Arabia Saudita, mientras que la escudería Honda logró un doblete con el segundo puesto del estadounidense Ricky Brabec.

El australiano Daniel Sanders, vigente campeón, conservó el liderato en la general.

El piloto español de Monster Energy Honda HRC cerró la etapa con inicio y final en Al-Ula, con 421 kilómetros de especial, en 4 horas 26 minutos 39 segundos.

Schareina superó a Brabec por 2 minutos 17 segundos y a Sanders por 3 minutos 28 segundos.

En la general, Sanders conserva el liderato con 1 minuto 7 segundos de ventaja sobre Brabec y 1 minuto 13 segundos sobre el vencedor del día.

El también español Canet, octavo en la etapa, cayó al cuarto puesto de la general.