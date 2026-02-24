Sebastian Korda gana el torneo ATP de Delray Beach

El estadounidense Sebastian Korda ganó el domingo el tercer título de su carrera al conquistar el torneo ATP 250 de Delray Beach, en Florida.

El hijo del extenista checo Petr Korda venció en la final al también estadounidense Tommy Paul, quinto preclasificado, por 6-4, 6-3 en una hora y 22 minutos de partido.

Sebi Korda, de 25 años y actualmente en el lugar 50 del ránking mundial, sumó en Delray Beach el tercer título de su carrera en singles, tras los ATP 240 de Parma en 2021 y Washington en 2024.