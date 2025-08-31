Sébastien Ogier gana el Rally de Paraguay

El piloto francés Sébastien Ogier, de Toyota, ganó el domingo en Encarnación el Rally de Paraguay, décima prueba de las 14 del Campeonato Mundial (WRC), en su 65 victoria en la categoría.

Ogier, ocho veces campeón del mundo de rally, había tomado el liderato de la carrera la tarde del sábado y no lo volvió a soltar. Fue escoltado por su compañero de equipo británico Elfyn Evans (Toyota) y en tercer lugar llegó el belga Thierry Neuville (Hyundai).

A pesar de este éxito, el francés se vio afectado por una lluvia torrencial al cruzar la meta, que probablemente le hizo perder entre ocho y nueve puntos en la clasificación del día y de la Power Stage (última especial).

El otro francés, Adrien Fourmaux (Hyundai), que fue segundo durante la mayor parte del fin de semana, quedó fuera del podio en el último minuto afectado también por la lluvia.

Evans, por su parte, tuvo un buen fin de semana y mantuvo el liderato del Campeonato Mundial con nueve puntos de ventaja sobre sus compañeros en Toyota, Ogier y Kalle Rovanperä.

El finlandés, que lideró buena parte del rally paraguayo antes de sufrir un pinchazo que le costó más de dos minutos y medio de retraso el sábado, terminó sexto.