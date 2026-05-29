"Secuestran niños": La ucraniana Oliynykova reprocha a la rusa Shnaider jugar un torneo de Gazprom

La ucraniana Oleksandra Oliynykova, que se enfrentará el sábado a la rusa Diana Shnaider en tercera ronda de Roland Garros, reprochó a su futura rival haber participado en un torneo patrocinado por el gigante ruso Gazprom, al que acusó de secuestrar niños y comparó con la Gestapo.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022, Oliynykova, de 25 años, aborda regularmente el tema en sus comparecencias ante la prensa en los torneos que disputa.

Tras su victoria contra la australiana Kimberly Birrell (83ª) el jueves, la ucraniana reprochó a Diana Shnaider haber participado en los Northern Palmyra Trophies (NPT), una exhibición por equipos organizada el pasado noviembre en San Petersburgo y patrocinada por Gazprom.

"Deberíamos preguntarle a Diana Shnaider qué piensa del hecho de que Gazprom financia los campamentos para niños. Secuestran a los niños y los meten en campamentos. Pregúntale cuál es su opinión sobre eso y qué siente respecto a aceptar dinero de una empresa como esa", dijo.

"Gazprom es una empresa que financia crímenes de guerra". Participar en los NPT, "creo que es como jugar en la Alemania nazi para la Gestapo, en un torneo organizado por la empresa que construyó Auschwitz. Para mí no hay ninguna diferencia", insistió Oliynykova en rueda de prensa.

La jugadora nacida en Kiev también acusó a su rival de haber "dado likes" a publicaciones de "propaganda rusa".

"Mi país está siendo atacado con el dinero de Gazprom y ellos financian los drones que atacan mi ciudad. ¿Qué es realmente importante, saber quién tendrá el mejor golpe de derecha mañana o el hecho de que aquí se ignore este tipo de cosas?", afirmó Oliynykova.