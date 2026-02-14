Selección de Béisbol de Panamá se afinó hoy y tomará pausa por Carnaval

La selección nacional de béisbol, que apunta a su participación en el World Baseball Classic (WBC) 2026, siguió sus entrenamientos en el estadio Rod Carew, de la ciudad capital, durante la mañana de hoy 14 de febrero, continuando en faceta de “Live BP”, donde vieron acción lanzadores destacados de la talla de Ariel Jurado, Jaime Barría y Jorge García.

En la práctica, informó la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) estuvo bajo la mirada del mánager José Mayorga quien coordinó la actividad en el terreno de juego y en donde también jugó un papel importante el coach Carlos Lee, responsable de la parte ofensiva del equipo.

Los entrenamientos entran en una pausa para los días domingo y lunes y prosiguen el martes en horas de la tarde, para proseguir con normalidad hasta la partida del equipo el próximo 1 de marzo a Estados Unidos, donde tendrá juegos de preparación ante conjuntos de Grandes Ligas (MLB).

Para el 3 de marzo se tiene previsto partido ante los Yankees de New York y para el 4 de marzo ante los Tigres de Detroit.

* Fuente: Fedebeis