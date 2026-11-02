Selección de Béisbol Sub-12 de Panamá conoce rivales para el Premundial en República Dominicana

La Selección Nacional de Béisbol Sub-12 de Panamá ya conoce a sus rivales y el calendario de competencia para el Premundial de la categoría, que se celebrará en Boca Chica, República Dominicana, enmarcado en el Campeonato Panamericano Sub-12 de Béisbol 2026.

Panamá quedó ubicado en el “Grupo C”, junto a las selecciones de México, Puerto Rico y Perú. El debut del equipo panameño será el domingo 22 de noviembre, cuando se enfrente a Puerto Rico a las 8:00 a.m. (hora de Panamá), en el IPL Academy, Stadium 1, en Guerra.

La novena panameña afrontará este compromiso internacional con el objetivo de competir al más alto nivel y luchar por uno de los cupos de clasificación al Mundial de Béisbol Sub-12.