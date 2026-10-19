Selección Sub-17 de Futsal de Panamá verá acción en los JJOO Dakar 2026

La Selección Sub-17 de Futsal de Panamá verá acción en la segunda edición del Torneo de Futsal de los Juegos Olímpicos de la Juventud de la FIFA, que se celebrarán en Dakar, Senegal, de próximo 1 al 12 de noviembre de este año.

La escuadra juvenil bajo el liderazgo de los entrenadores Alquis Alvarado y José Moreno lleva un periodo de dos meses de preparación en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de PANDEPORTES.

La participación representa una oportunidad ideal para que los jugadores panameños se midan en el escenario internacional y sumen una experiencia valiosa para darle continuidad al proceso juvenil, quienes iniciaron en los pasados Juegos Suramericanos de la Juventud realizados el pasado mes de abril en Panamá.

El elenco Sub-17 tiene programado viajar rumbo a Senegal el próximo 27 de octubre para encarar la parte final de su preparación previo a su debut.