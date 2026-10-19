Selección Sub-17 de Futsal de Panamá verá acción en los JJOO Dakar 2026

En la fase de grupos, Panamá Sub-17 quedó ubicado en el Grupo A, junto al anfitrión Senegal, Argentina y Afganistán.Panamá debutará el próximo lunes 2 de noviembre frente a la escuadra de Afganistán.La fase de grupos y el desarrollo inicial de la competencia tendrán lugar en el Complejo Iba Mar Diop, mientras que las finales se disputarán en el Dakar Arena.La edición de Dakar será la segunda ocasión en que el equipo panameño de futsal forme parte del programa de los Juegos Olímpicos de la Juventud, después de su debut en Buenos Aires, Argentina en el 2018. A continuación, el listado de jugadores que se mantienen entrenando en el CAR de Pandeportes. Eliab Caicedo AlaGeorge Campbell PorteroJahzeel Tenorio AlaEliecer Díaz AlaIrving Castillo AlaJoel Saravia PívotJohan Quintero AlaJonathan Mendoza PorteroJosé Almoguea CierreJosue Als AlaMichael Mosquera CierreSaid Cañizales CierreVíctor Carrasco AlaYassik Herrera PívotSamuel González PívotDuan Ramírez AlaJesús Sousa Ala Grupos y calendarioLos grupos del Torneo están divididos de la siguiente forma:Grupo A: Senegal, Argentina, Panamá y Afganistán.Grupo B: Portugal, Marruecos, Isla Salomón y Paraguay. Calendario de Partidos Panamá vs AfganistánLunes 2 de Noviembre5:30 am (Hora Panamá)Complejo Iba Mar Diop Senegal vs PanamáMiércoles 4 de noviembre7:30 am (Hora Panamá)Complejo Iba Mar Diop Argentina vs PanamáSábado 7 de noviembre5:30 am (Hora Panamá)Dakar Arena Semifinales1ro A vs 2do B1ro B vs 2do ALunes 9 de Noviembre Partidos por medallasJueves 12 de Noviembre * FUENTE: FEPAFUT