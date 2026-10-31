Senegal inaugura los Juegos de la Juventud, primera cita olímpica en África

Los Juegos de la Juventud de Dakar 2026, la primera cita con el sello olímpico que se organiza en África, quedaron abiertos este sábado durante una ceremonia en el estadio Abdoulaye Wade de Diamniadio, cerca de la capital senegalesa.

Hasta el 13 de noviembre, 2.665 deportistas de entre 14 y 17 años estarán en liza en un evento con 25 deportes y 153 pruebas con medallas.

"Proclamo abiertos los cuartos Juegos Olímpicos de la Juventud de verano en Dakar", dijo solemnemente el jefe de Estado senegalés, Bassirou Diomaye Faye, durante la ceremonia de apertura, que contó con elementos tradicionales como el desfile de las delegaciones y el encendido del pebetero.

"Hoy no solo es un país el que acoge estos Juegos Olímpicos", sino "todo un continente", había dicho unas horas antes durante una cumbre sobre Deporte y Desarrollo en Dakar.

La ceremonia de apertura de esos Juegos Olímpicos juveniles puso el acento en los elementos culturales y simbólicos del pasado de África, un continente con una población joven y que intentó lanzar un mensaje de optimismo al mundo.

"¡Aquí estamos! Esto es un momento histórico para Senegal, para África y para el movimiento olímpico", declaró la presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), la zimbabuense Kirsty Coventry.

Durante la ceremonia, el público dedicó abucheos al paso de la bandera israelí y aplaudió a la de Palestina.

Esta edición está además marcada por el regreso de los deportistas rusos con sus colores, su bandera y su himno en caso de victoria, algo que no ocurría desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia a principios de 2022.

Son trece los deportistas de la delegación rusa, que participarán en ciclismo, judo, equitación, natación, skateboard, gimnasia deportiva, taekwondo, wushu y esgrima.

Antes de Dakar, los Juegos Olímpicos de la Juventud de verano tuvieron tres ediciones: Singapur en 2010, Nankín (China) en 2014 y Buenos Aires en 2018.

Dakar debía haberlos acogido ya en 2022, pero se decidió postergarlos por la pandemia del covid-19 y pasaron a este 2026.

África nunca ha acogido unos Juegos Olímpicos en categoría absoluta en su historia.

Sudáfrica, que en 2010 ya se convirtió en el primer país africano en acoger el Mundial de fútbol, está en liza para intentar ser sede de los Juegos Olímpicos de 2036.

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