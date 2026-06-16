Serena Williams cae en primera ronda de dobles en el torneo de Berlín

La tenista estadounidense Serena Williams, que regresó a la competición la pasada semana a sus 44 años tras no jugar desde 2022, perdió este martes en la primera ronda del torneo de dobles de Berlín.

Williams hacía pareja con la checa Karolina Muchova y ambas cayeron 6-4 y 6-4 ante la dupla formada por la mexicana Giuliana Olmos y la neozelandesa Erin Routliffe.

Serena Williams había vuelto a las canchas el martes de la pasada semana en el torneo londinense de Queen's, entonces haciendo pareja con la joven canadiense Victoria Mboko y con una victoria, pero su compañero se lesionó un día después y tuvo que ser declarada baja para el resto del torneo.

"Me sentí bien hoy. En realidad me sentí más ágil, más sólida y más rápida que en mi primer partido en Queen's. En general me sentí bastante bien, físicamente y en rapidez. En césped necesitas ser rápida", declaró después de la derrota en la capital alemana.

Por el momento, el regreso de Serena se limita a las competiciones de dobles y dijo no tener claro todavía si volverá a la competición individual.

Este martes, unas horas antes de la derrota en Berlín, se anunció que hará pareja con su hermana Venus Williams (casi 46 años) en el torneo de Wimbledon, que comienza el 29 de junio.