SGA iguala récord de puntos y Thunder gana con un triple suyo a los Nuggets

Shai Gilgeous-Alexander (SGA) igualó este lunes el récord de 20 puntos de Wilt Chamberlain, establecido hace 63 años, cuando el Oklahoma City Thunder derrotó a los Denver Nuggets por 129-126 en un emocionante choque entre los titanes de la Conferencia Oeste.

Gilgeous-Alexander terminó con 35 puntos, 15 asistencias y nueve rebotes, igualando la histórica marca de Chamberlain de anotar 20 puntos o más en 126 partidos consecutivos, establecida entre 1961 y 1963.

Alcanzar esa racha, sin embargo fue casi una nota al pie para SGA luego de una actuación individual fascinante, en la que el actual Jugador Más Valioso de la NBA selló la victoria con un triple decisivo a tres segundos del final.

Ya le había dado al Thunder lo que parecía una ventaja ganadora de 126-122 a 14 segundos del final, tras otro magnífico triple.

Sin embargo, los Nuggets remontaron con un triple sin nerviosismo de Nikola Jokic, y una falta de Jaylin Williams en la misma jugada permitió a Jamal Murray empatar el partido para Denver desde la línea de tiros libres.

Con la prórroga a la vuelta de la esquina, Oklahoma City tuvo una última oportunidad, y Gilgeous-Alexander cumplió con creces, lanzando un triple con paso atrás de 7,5 metros para arrebatarle la victoria en el último instante.

"Intenté hacer una jugada con la que me sintiera cómodo", dijo Gilgeous-Alexander tras desatar la euforia del público local de Oklahoma City. "Intenté crear espacio para tirar, pero entró".

El triple ganador fue el último acto de una serie de duelos fulgurantes entre los dos pesos pesados de la Conferencia Oeste, que se habían enfrentado el mes pasado.

Gilgeous-Alexander afirmó que los Nuggets habían obligado a los Thunder a mejorar su juego. "Son un rival realmente bueno: han ganado campeonatos, tienen un talento excepcional, un entrenador excelente y esquemas de juego excelentes", dijo Gilgeous-Alexander.

"Jugar contra ellos te hace sacar lo mejor de ti. Ese es el nivel de baloncesto que quieres jugar al final de la temporada".

El jugador de los Thunder recibió un gran apoyo anotador, con Williams aportando 29 puntos, 21 de ellos desde fuera de la línea de tres, y Ajay Mitchell añadiendo 24 desde el banquillo.

Jared McCain e Isaiah Joe anotaron 13 puntos cada uno.

Denver, por su parte, fue liderado por un triple-doble de Jokic.

La estrella serbia terminó con 32 puntos, 14 rebotes y 13 asistencias, mientras que Tim Hardaway Jr. irrumpió con 28 puntos desde el banquillo, incluyendo ocho triples.