Shai Gilgeous-Alexander gana su segundo MVP consecutivo de la NBA, según ESPN

La estrella del Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, fue designado como el Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA por segunda temporada consecutiva, según informó ESPN este domingo.

Gilgeous-Alexander, quien también es el vigente MVP de las Finales de la NBA, será anunciado oficialmente como el ganador del galardón más tarde este domingo, durante una transmisión televisada.

El informe de ESPN no ofreció detalles sobre la votación para el premio, en la que Gilgeous-Alexander compitió contra la estrella de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, y Nikola Jokic, de los Denver Nuggets.

La estrella canadiense Gilgeous-Alexander, de 27 años, se une a un selecto grupo de tan solo 14 jugadores en la historia de la NBA que han ganado el premio MVP de forma consecutiva.

Jokic fue el último en lograr esta hazaña, en las temporadas 2021 y 2022; por su parte, Giannis Antetokounmpo, de los Milwaukee Bucks, también encadenó dos premios consecutivos en 2019 y 2020.

Otros jugadores que han ganado el MVP de manera consecutiva son Stephen Curry, LeBron James, Michael Jordan, Magic Johnson y Larry Bird.

El segundo galardón de Gilgeous-Alexander llega tras otra deslumbrante temporada individual en la que promedió 31.1 puntos y 6.6 asistencias por partido, contribuyendo a que el Thunder registrara un balance de 64 victorias y 18 derrotas, lo que les permitió finalizar en la cima de la Conferencia Oeste.

El Thunder se enfrentará a Wembanyama y los Spurs este lunes, en el primer partido de las Finales de la Conferencia Oeste.

Admeás, el MVP de Gilgeous-Alexander extiende una racha de jugadores nacidos fuera de Estados Unidos que han obtenido este reconocimiento.

El último jugador estadounidense en ganar el MVP de la NBA fue James Harden, en el año 2018.