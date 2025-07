Shapovalov cierra ante Kovacevic una semana de ensueño como campeón de Los Cabos

El canadiense Denis Shapovalov se consagró campeón del Abierto de tenis de Los Cabos 2025 al vencer el sábado en la final al estadounidense Aleksandar Kovacevic en dos sets con parciales de 6-4 y 6-2.

Shapovalov, número 33 del mundo y tercer cabeza de serie, logró la victoria sobre Kovacevic, 76 en el ranking y séptimo preclasificado, en una hora y 15 minutos.

Siguiendo la inercia de la semana, con devoluciones precisas y gran movilidad sobre la pista, Shapovalov logró un quiebre tempranero decisivo en el primer juego del partido y pronto se vio en ventaja de 2-0.

Kovacevic comenzó la final sin mostrar recursos para competir ante el vigor y el juego dinámico de Shapovalov.

Con el paso de los puntos, Kovacevic mejoró sobre la cancha y empezó a ser más puntual ante las pelotas enviadas por su rival, fue sólido con su servicio y equilibró el partido, pero no pudo recuperar el quiebre, y Shapovalov se llevó el primer set en 38 minutos de juego.

En esta primera manga, Kovacevic tuvo una efectividad mayor con el primer servicio que Shapovalov: 79% contra 52%. En el porcentaje de puntos ganados con el primer saque, el estadounidense fue ligeramente superior que el canadiense: 74% contra 73%.

"Empecé con mucha energía y después del 2-0 me di cuenta de dónde estaba. Me tranquilicé un poco y me alegré de poder mantener mi saque. Después me costó devolver el servicio", comentó Shapovalov.

En el primer juego del segundo set, Kovacevic defendió su servicio ante las exigencias de Shapovalov, pero no pudo salvar el cuarto punto de quiebre. El canadiense refrendó y nuevamente estuvo en ventaja de 2-0.

Parecía que esta segunda manga sería similar a la primera. Kovacevic tuvo un punto de quiebre a favor, pero Shapovalov sostuvo el saque para ponerse en ventaja 4-2, y después logró el tercer rompimiento de la noche para alejarse 5-2.

Shapovalov firmó el campeonato sin darle ninguna oportunidad de respuesta a Kovacevic en el último juego del partido.

En el segundo set, el canadiense subió la efectividad de su primer saque a 77% y el estadounidense bajó a 54%.

En porcentaje de puntos ganados con el primer servicio, Shapovalov fue superior con un 88% contra 57% de Kovacevic.

"Me alegré de ganar el primer set y mantuve el impulso en el segundo. Fallé algunos puntos de quiebre al principio, pero pude romper y después tuve buenos juegos. Estoy muy contento con el partido que jugué", declaró el canadiense.

Sin perder un solo set en su primera participación en Los Cabos, Shapovalov ganó el cuarto título de su trayectoria. Antes de Los Cabos se coronó en Estocolmo (2019), Belgrado (2024) y Dallas (2025).

Antes en la final de dobles, los estadounidenses Robert Cash y James Tracy se consagraron campeones del torneo al vencer a los australianos Blake Bayldon y Tristan Schoolkate en dos sets con parciales 7-6 (7/4) y 6-4.

Cash y Tracy lograron la victoria sobre Bayldon y Schoolkate en una hora y 36 minutos.

El Abierto de Los Cabos es un torneo categoría ATP 250, se juega desde 2016 en las pistas de superficie dura del Cabo Sports Complex y reparte 873.000 dólares en premios.

-- Resultados del sábado:

- Final dobles:

Robert Cash (USA)/James Tracy (USA) derrotaron a Blake Bayldon (AUS)/Tristan Schoolkate (AUS) 7-6 (7/4), 6-4

- Final individuales:

Denis Shapovalov (CAN/N.3) derrotó a Aleksandar Kovacevic (USA/N.7) 6-4, 6-2