Shelton acaba con Tsitsipas y desafiará al "sobrehumano" Alcaraz

El estadounidense Ben Shelton elevó su nivel el domingo para barrer al griego Stefanos Tsitsipas y citarse en unos apasionantes cuartos de final del US Open con la estrella española Carlos Alcaraz.

Shelton, noveno del ranking mundial, necesitó menos de dos horas para acabar con el resurgimiento de Tsitsipas (53º) por 6-2, 6-3 y 6-4 para disfrute de sus aficionados de Nueva York.

El zurdo de Atlanta ya ha logrado su mejor resultado en el US Open desde las semifinales de 2023, cuando se dio a conocer al gran público con 20 años.

Shelton, que en agosto revalidó el título del Masters 1000 de Canadá, afronta ahora el mayor reto que existe en Flushing Meadows: enfrentarse al vigente campeón, Alcaraz.

El español no ha mostrado señales de sus más de cuatro meses de inactividad por lesión y se ha impuesto en los tres duelos anteriores con Shelton.

"El nivel al que ha jugado es realmente impresionante", le reconoció Shelton. "Después de no competir durante cinco meses, lo que ha hecho hasta ahora en este torneo ha sido sobrehumano".

"Estamos contentos de tenerlo de vuelta en el circuito. Ilumina el estadio cada vez que juega. El martes por la noche va a haber fuegos artificiales y espero que ustedes vuelvan, porque yo estoy listo", aseguró.

Antes de retar al campeón, Shelton recuperó buenas sensaciones el domingo en su primer triunfo en tres sets del torneo.

Tsitsipas no encontró ningún resquicio en el descomunal servicio de Shelton, que conectó 12 aces y solo cedió 14 puntos al saque.

El local tampoco permitió una sola oportunidad de break en todo el partido al griego, que estaba asomando la cabeza después de un declive de resultados en los últimos dos años.

Dos veces finalista de torneos de Grand Slam, la resurreción del griego tuvo un abrupto final y seguirá sin llegar a unos cuartos de un torneo grande desde 2024.