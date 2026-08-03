Shelton busca su mejor forma en Canadá para pelear por la corona en el US Open

Con el objetivo de llegar en plena forma al US Open, Ben Shelton no quiere desperdiciar sus oportunidades en la pista mientras inicia la defensa de su título del Masters 1000 de Montreal.

Con el último Grand Slam de la temporada comenzando el 31 de agosto en Nueva York, el estadounidense se ha programado un calendario completo de preparación: Washington la semana pasada, Montreal esta semana y Cincinnati aún por disputar.

"Tres torneos es la cantidad perfecta. Me gustaría conseguir la mayor cantidad de partidos posible", dijo el quinto cabeza de serie en un lluvioso lunes en el que el inicio de la jornada se retrasó varias horas, con más interrupciones por lluvia por la tarde.

"Soy el tipo de jugador que, cuantos más partidos juega, mejor rinde, siempre que mi cuerpo lo aguante", añadió Shelton, décimo del ranking mundial. "Es una gran gira de tres torneos antes de tener una semana libre previa al US Open. Simplemente estoy yendo por todas".

El clima está desempeñando un papel importante en el controvertido Masters ampliado a doce días, un torneo en el que el número uno del mundo, Jannik Sinner, y el 24 veces campeón de Grand Slam, Novak Djokovic, son ausencias de alto perfil.

El español Carlos Alcaraz, que no juega desde abril debido a una lesión en la muñeca, tampoco estará presente.

El vigente campeón de Roland Garros y finalista de Wimbledon, Alexander Zverev, es el primer cabeza de serie por delante del canadiense Félix Auger-Aliassime.

- Entender a los ausentes -

Shelton, que alcanzó los cuartos de final en Washington la semana pasada, dijo no verse afectado por la excesiva duración del torneo, que sigue recibiendo críticas en todo el circuito y podría ser objeto de cambios en el futuro.

El tenista de 23 años dijo que no está especialmente convencido de la practicidad del formato y que no puede culpar a sus compañeros estelares por saltarse Montreal.

"Es difícil criticar a esos tipos por las decisiones que toman a lo largo de la temporada cuando intentan mantener un nivel y cuidar su salud", afirmó.

"Al mismo tiempo, para mí, esta es una de mis partes favoritas del año, uno de mis mejores tramos, y no quiero perderme ninguno de estos torneos", agregó.

Shelton, ahora entrenado por su padre, un exjugador de la ATP, dijo que no se obsesiona con los 1.000 puntos de ranking que tiene que defender en Canadá por su victoria de 2025.

"Nunca he sido alguien que se preocupe demasiado por defender, simplemente no va tanto con mi naturaleza", afirmó. "Si siempre estás pensando en defender o en qué semana sumaste puntos o no los sumaste, es fácil acabar perdiéndote en tu propia cabeza".

El campeón defensor no escondió que su objetivo principal, más allá de revalidar la corona, es ganar su primer título en el US Open y primero en un Grand Slam.

Su mejor participación en el Abierto de Estados Unidos fue llegar a las semifinales de 2023, en las que cayó ante Djokovic.

"Tener otra oportunidad de estar jugando un tenis realmente bueno antes del US Open es básicamente mi objetivo principal aquí. Tengo muchas ganas de volver a salir a la pista", apuntó.