Shiffrin, reina del eslalon, priorizará las pruebas de velocidad

La reina estadounidense del esquí alpino, Mikaela Shiffrin, anunció este martes que pretende hacer "menos eslalon", su disciplina predilecta, y priorizar pruebas de más velocidad -gigante y Super-G- durante la próxima temporada.

A sus 30 años, Shiffrin suma seis grandes globos de cristal, incluido el de 2026, el premio entregado a la esquiadora que consigue la mayor puntuación en la clasificación general absoluta de toda la campaña.

Además, posee la friolera de nueve pequeños globos en el eslalon, la disciplina más técnica, donde se ha mostrado casi imbatible durante el último curso.

"Tengo previsto participar en menos eslalons esta temporada", indicó la estrella de Vail, Colorado, en un largo mensaje en su cuenta de Instagram.

"¡No necesariamente cero! A día de hoy, el plan es hacer de Killington (a finales de noviembre, en Estados Unidos) mi primer eslalon y potencialmente algunos otros a lo largo de la temporada", añadió Shiffrin.

Considerada la mejor esquiadora de la historia, la estadounidense tiene el récord de triunfos en la Copa del Mundo con 110 victorias, 73 de ellas en eslalon.

En febrero, además, ganó una tercera medalla de oro olímpica al imponerse con claridad a sus rivales en la prueba de eslalon de los Juegos de Milán-Cortina.

Pero Shiffrin ha tenido dificultades para superar un temor en las pruebas de velocidad desde que fue víctima de una grave lesión en el abdomen a finales de 2024, durante un gigante en Killington.

En los Juegos Olímpicos de 2026, solo logró el 11º puesto en el gigante. Y desde su lesión solo ha disputado tres supergigantes, con mejor resultado un 22º puesto en Lillehammer (Noruega) en marzo.

"Me encanta el proceso de llegar a ser mejor. Me gusta más entrenar que competir... Me gusta cuando algo no funciona y luego, poco a poco, lo entiendes", subrayó.

"Esa curiosidad ha sido la fuerza que ha impulsado mi motivación en los últimos años. Y ahora mismo siento esa curiosidad en el gigante y el Super-G", prosiguió la estadounidense.

La temporada 2026/2027 comenzará, como de costumbre, a finales de octubre en Sölden, Austria, con un gigante. En su mensaje, Shiffrin no precisó si tiene previsto participar.