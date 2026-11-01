Shnaider da la sorpresa ante Leylah Fernandez en final del WTA 500 de Tokio

La rusa Diana Shnaider logró su primer título del año merced a su trabajada victoria ante Leylah Fernandez, este domingo en el WTA 500 de Tokio.

La número 13 del mundo derrotó a la canadiense de origen ecuatoriano por 6-4, 5-7, 6-2 para conquistar el Pan Pacific Open.

Fue el primer título de Shnaider, de 22 años, desde Monterrey (México), en agosto del año pasado, y el sexto de su carrera.

Fernandez llegó a esta final con 16 victorias en sus últimos 20 partidos. Esa racha incluía el título en el Abierto de Singapur en septiembre y la final la semana pasada en el Abierto de Ningbo, en China.