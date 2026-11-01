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Shnaider da la sorpresa ante Leylah Fernandez en final del WTA 500 de Tokio

Shnaider da la sorpresa ante Leylah Fernandez en final del WTA 500 de Tokio
La rusa Diana Shnaider celebra con el trofeo tras vencer a la canadiense Leylah Fernandez en la final del WTA Pan Pacific Open, en el Coliseo Ariake de Tokio, el 1 de noviembre de 2026 Rie KIKUCHI
AFP
01 de noviembre de 2026

La rusa Diana Shnaider logró su primer título del año merced a su trabajada victoria ante Leylah Fernandez, este domingo en el WTA 500 de Tokio.

La número 13 del mundo derrotó a la canadiense de origen ecuatoriano por 6-4, 5-7, 6-2 para conquistar el Pan Pacific Open.

Fue el primer título de Shnaider, de 22 años, desde Monterrey (México), en agosto del año pasado, y el sexto de su carrera.

Fernandez llegó a esta final con 16 victorias en sus últimos 20 partidos. Esa racha incluía el título en el Abierto de Singapur en septiembre y la final la semana pasada en el Abierto de Ningbo, en China.

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