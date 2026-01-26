Siete estadounidenses, incluida Lindsey Vonn, competirán en quintos JJOO de Invierno

La veterana estrella del esquí alpino Lindsey Vonn y otros seis atletas fueron incluidos por quinta vez en el equipo olímpico de Estados Unidos para los Juegos de Invierno de Milán-Cortina del próximo mes.

El Comité Olímpico y Paralímpico estadounidense (USOPC) dio a conocer este lunes a sus 232 representantes para la cita italiana, que se desarrollará entre el 6 y el 22 de febrero.

Esta delegación, formada por 117 hombres y 115 mujeres, será la más numerosa que presente el país norteamericano, superando los 228 atletas de PyeongChang 2018.

Un total de 98 atletas anunciados el lunes ya cuentan con experiencia olímpica previa, incluida la icónica Lindsey Vonn, de 41 años.

De vuelta a las pistas en 2024, tras cinco años retirada, la esquiadora pugnará en febrero por su cuarta medalla olímpica.

En la edición de Vancouver 2010 conquistó un oro en descenso y un bronce en supergigante y en Pyeongchang se colgó otro bronce en descenso.

Kaillie Humphries y Elana Meyers Taylor, medallistas olímpicas en bobsleigh, integran también el grupo de deportistas que disputará sus quintos Juegos, que completan el patinador artístico Evan Bates, la jugadora de hockey Hilary Knight y los snowboarders Nick Baumgartner y Faye Thelen.

En el cartel brillan también con luz propia Mikaela Shiffrin y Chloe Kim, estrellas del esquí alpino y el snowboard respectivamente.

Con dos medallas de oro cada una, Shiffrin y Kim se cuentan entre los 33 atletas norteamericanos que ya han subido a un podio olímpico.

La estadounidense más joven en esta cita olímpica será Abby Winterberger (esquí libre), de 15 años, y el más veterano Rich Ruohonen (curling), de 54.