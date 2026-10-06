Siete potenciales candidatas a albergar los Juegos Olímpicos de 2036

Siete países han mostrado su deseo de organizar los Juegos Olímpicos de verano de 2036, entre ellos India, Catar y Sudáfrica, indicó el martes el Comité Olímpico Internacional (COI), que fijó a finales de octubre la fecha límite para presentar candidaturas.

Alemania, Hungría, Corea del Sur y Turquía también han manifestado un "interés declarado en acoger los Juegos Olímpicos de 2036", explicó la instancia en su comunicado.

El organismo con sede en Lausana recuerda que el 31 de octubre de 2026 constituye la fecha límite para presentar candidaturas, aunque según una fuente cercana a la instancia no se espera que surjan nuevos aspirantes en un plazo tan corto, habida cuenta de la complejidad técnica de los dosieres.

El detalle de las ciudades que se presentarían como candidatas no se ha precisado.

El COI debe designar a mediados de 2029 al anfitrión de estos Juegos, con un procedimiento diferente del utilizado para los JJ.OO. de 2030, 2032 y 2034, anunció en junio.

Esta adjudicación de los JJ.OO. de 2036 será la primera gran decisión de la era Kirsty Coventry, elegida en marzo de 2025 como presidenta del COI.

Hay mucha expectativa ante una decisión que podría consagrar a un país que nunca ha acogido los Juegos, como India, lo que sería una novedad desde la edición de 2016 en Río.

Según el calendario previsto, el COI designará en diciembre de 2028 a uno o varios "anfitriones preferentes", que deberán aportar una serie de garantías y que serán finalmente elegidos a mediados de 2029.

India sueña especialmente con acoger los Juegos Olímpicos de 2036 para afirmar ante el mundo su condición de gran potencia.

En su carta de intención enviada al COI en octubre de 2024, el comité indio destacó "la creciente importancia (del país) en la escena mundial" y su condición de "la única gran economía que aún no ha acogido los Juegos".

Desde su llegada al poder en 2014, Narendra Modi, el primer ministro hindú ultranacionalista, no ha dejado de pelear por situar a su país entre las grandes potencias del planeta, especialmente frente a su rival regional China, ya dos veces anfitriona de los Juegos.

Catar, rico Estado gasista, aspira por su parte a convertirse en "el primer país de Oriente Medio y el norte de África en acoger los Juegos Olímpicos", y señalaba el año pasado que ya contaba con "el 95% de las infraestructuras deportivas necesarias".

En cuanto a Turquía, Estambul fue derrotada en la carrera por los Juegos de verano de 2020, terminando segunda frente a Tokio.

Alemania, por su lado, anunció a finales de septiembre que había elegido Múnich para defender sus opciones de organizar unos Juegos tanto en 2036 como en 2040 o 2044.

El país ya ha acogido tres ediciones de los Juegos Olímpicos, incluida la de 1936 en Berlín, que fue utilizada con fines de propaganda por la Alemania nazi.

Los próximos Juegos de verano se celebrarán en 2028 en Los Ángeles.