Silvera abre por Panamá en el duelo clave ante Australia

Panamá, con registro de dos partidos ganados y dos perdidos (2-2), enfrentará este martes 10 de noviembre uno de sus juegos más complicados en la Copa Mundial de Béisbol Sub-23, cuando se mida al líder de su grupo, Australia (3-1), en la quinta jornada de la ronda regular. El encuentro se disputará a las 7:00 p.m. (hora de Panamá) en el Estadio Rigoberto López Pérez, en León, Nicaragua. Andrés Silvera ha sido designado como el abridor del equipo nacional para este duelo decisivo.

Ambas selecciones llegan tras obtener el mismo resultado en su último partido. Los panameños vienen de ganar cómodamente 4-0 ante Nicaragua, al igual que Australia, que venció por el mismo marcador a China Taipéi. Ese rival ya lo enfrentó Panamá y cayó 3-1, en un torneo en el que también perdió ante Puerto Rico en el debut. Australia, por su parte, solo ha sufrido una derrota frente a República Checa, el único equipo que ha logrado vencerlo.

Panamá está obligada a ganar si quiere seguir peleando por su cupo a la Súper Ronda; ese es el escenario que marca la jornada. Una victoria mantendría con vida a la selección nacional en la lucha por la clasificación, mientras que una derrota la dejaría al borde de la eliminación. Para Australia el panorama es distinto: un triunfo le permitiría asegurar su boleto a la siguiente fase.