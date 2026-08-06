Silverstone abre una emocionante segunda mitad de temporada en MotoGP

Nunca antes el Mundial de MotoGP había estado tan apretado a mitad de temporada: cinco pilotos en una horquilla de una veintena de puntos antes del Gran Premio de Gran Bretaña en el mítico circuito de Silverstone.

Los dirigentes de MotoGP y de Silverstone han aprovechado esta duodécima prueba de la temporada, que se disputa de viernes a domingo, para anunciar este jueves la prolongación de la popular carrera británica (hasta 100.000 aficionados se esperan entre los tres días) en el calendario hasta 2028.

El director ejecutivo de MotoGP, el español Carmelo Ezpeleta, recordó que ha habido "once ganadores diferentes en los últimos once Grandes Premios disputados en ese circuito", antigua pista de aeródromo, que albergó la primera carrera de motos hace medio siglo, en 1977, y que regresó en 2010 luego de años de ausencia.

Este curso, por primera vez a mitad de una temporada con 22 Grandes Premios, cinco pilotos están en la clasificación provisional separados por apenas 24 puntos.

- Martín y Ogura en un pañuelo -

El español Jorge Martín, con su Aprilia oficial, ha sido el más constante tras su victoria en Le Mans en mayo y lidera el Mundial con 208 puntos, aunque confesó que veía a "rivales más fuertes" que él.

El ambicioso joven japonés Ai Ogura, del equipo privado Aprilia-Trackhouse, solo está a 14 puntos después de su victoria en los Países Bajos a finales de junio y de su segundo puesto en Alemania en julio.

El vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez, a lomos de una Ducati, ocupa la tercera posición de la general provisional y está protagonizando un gran regreso desde que se recuperó de la doble fractura en el hombro y el pie derechos tras su espectacular accidente en Le Mans a comienzos de mayo.

El compañero de Martín en Aprilia, el italiano Marco Bezzecchi, es cuarto a 186 puntos, dos por delante de su compatriota Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46).

Bezzecchi, tras un inicio de temporada prometedor, ha encadenado infortunios: se fracturó la clavícula y se lesionó la rodilla al caerse en Alemania hace menos de un mes, luego fue excluido del Gran Premio de la República Checa en junio por haber golpeado a un comisario de pista presa de la rabia después de una caída.

"No me siento demasiado mal", pero "aún no estoy al 100 %", admitió el italiano durante una rueda de prensa en Londres.

Al anunciar que Silverstone se mantendría en el calendario al menos hasta 2028, Ezpeleta destacó el hecho de que "el Reino Unido sigue siendo uno de los mercados más importantes para MotoGP".

Este "acuerdo consolida nuestra posición como cuna indiscutible de las carreras internacionales de élite en el Reino Unido", abundó Stuart Pringle, director general de Silverstone, un inmenso recinto situado a 100 kilómetros al noroeste de la capital británica y enteramente dedicado a los deportes de motor, con numerosas escuderías de Fórmula 1 establecidas en sus proximidades.

El circuito, de 5,9 km de longitud, muy rápido y ultratécnico, presume de haber recibido desde 2010 a unos dos millones de espectadores para el motociclismo.