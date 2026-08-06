Silverstone se mantiene en el calendario de MotoGP al menos hasta 2028

El mítico circuito de automovilismo y motociclismo de Silverstone, al norte de Londres, se aseguró este jueves su presencia por dos temporadas más en el calendario del Mundial de MotoGP, la víspera del Gran Premio de Gran Bretaña.

El circuito, antigua pista de aeródromo, fue por primera vez escenario de carreras de moto en 1977, antes de una larga interrupción y un regreso al calendario a partir de 2010.

Los dirigentes de MotoGP y de Silverstone anunciaron en un comunicado conjunto el acuerdo alcanzado para la "prolongación" al menos hasta 2028.

"El Reino Unido ofrece un rico patrimonio en materia de carreras de motos y sigue siendo uno de los mercados más importantes para MotoGP", presumió el español Carmelo Ezpeleta, director ejecutivo de MotoGP, con ocasión de una presentación ante la prensa en Londres del Gran Premio de 2026, que se celebrará de viernes a domingo.

Ezpeleta destacó que ha habido "once ganadores diferentes en los últimos once Grandes Premios disputados en ese circuito".

El circuito británico presume de haber recibido desde 2010 a unos dos millones de espectadores de MotoGP, la categoría reina de la disciplina.

Otros circuitos como Le Mans, Barcelona y Sepang (Malasia) han conseguido recientemente seguir formando parte del calendario del Campeonato del Mundo de MotoGP durante al menos cinco temporadas más.