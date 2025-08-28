Sin Fonseca, Brasil celebra pase de Haddad a tercera ronda del US Open

Tras despedirse de su nuevo ídolo João Fonseca, la afición brasileña se volcó el jueves para apoyar a Beatriz Haddad en su triunfo frente a la suiza Viktorija Golubic en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos.

Haddad, número 22 del ranking mundial, superó con claridad a Golubic (72) por 6-1 y 6-4 frente a unos 2.500 espectadores en la pista 17 de Nueva York.

Durante una hora y media, los aficionados no dejaron de cantar y alentar a Haddad, su valor más seguro en los últimos años, para que jugara como en casa.

En el US Open, el Grand Slam más ruidoso, la hinchada brasileña ya se hizo sentir en los dos partidos de Fonseca, la perla de 19 años a la que sueñan ver compitiendo en la élite.

"¿Debo hablar en inglés o portugués?", preguntó con una sonrisa Haddad en la entrevista posterior al triunfo. "Es muy especial jugar aquí (...) Daré el cien por cien para darles un poco de felicidad a estas personas porque lo merecen".

En un nublado mediodía en Flushing Meadows, Bia Haddad dominó desde el principio a la veterana Golubic, de 32 años, desde su afilado servicio, que solo permitió oportunidades de quiebre en el último juego.

"Hoy fui mentalmente fuerte, no fue mi mejor tenis pero luché y lo di todo para llegar a la próxima ronda", explicó.

La zurda brasileña, de 29 años, aspira a repetir un recorrido como el de la pasada edición, cuando progresó por primera vez hasta los cuartos de final, donde fue frenada por la checa Karolina Muchova.

Su rival en la tercera ronda será Maria Sakkari, semifinalista del torneo en 2021, que venció anteriormente a la húngara Anna Bondár por 6-3 y 6-1.

La griega, que llegó a ser número tres mundial, ocupa actualmente el puesto 64 después de varios años de trayectoria descendente.