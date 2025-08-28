Sinner ante un matagigantes en el US Open; Cerúndolo y Zarazúa por otra proeza

Con Carlos Alcaraz acechando, el italiano Jannik Sinner chocaba el jueves con el peligroso Alexei Popyrin por un lugar en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, donde el argentino Francisco Cerúndolo y la mexicana Renata Zarazúa quieren instalarse por primera vez.

La quinta jornada del Grand Slam de Nueva York arrancó con un triunfo peleado de la polaca Iga Swiatek y otro plácido de Naomi Osaka y también deparará el debut en los dobles femeninos de Venus Williams.

Sinner volvió a saltar a la pista central en horario de tarde.

Las sesiones nocturnas, las de máxima audiencia en Nueva York con su bullicio incesante y los palcos plagados de celebridades, están por ahora reservadas a figuras más carismáticas, especialmente para el público joven, como los locales Coco Gauff y Ben Shelton y el español Alcaraz.

El italiano, con su carácter hermético y su tenis directo y cerebral, desata menos emociones, por bien que sea el número uno mundial y haya elevado cuatro de los últimos siete trofeos de Grand Slam, incluido el más reciente de Flushing Meadows.

- Prueba de alta exigencia -

Sinner no está teniendo un minuto de respiro en este US Open. Por segunda ocasión, el jueves corría riesgo de perder su liderato de la ATP a manos de Alcaraz, que ya asaltó la tercera ronda con un tenis temible.

Obligado a mejorar el resultado de su gran rival para mantenerse en la cima, el italiano afrontaba un oponente atípico para una segunda ronda.

El australiano Popyrin, número 36 de la ATP pero dentro del top-20 hasta principios de este mes, ya dio uno de los grandes bombazos el año pasado en Nueva York al eliminar a Novak Djokovic en la tercera ronda.

Con Sinner tiene un balance favorable al haberse impuesto en el único y alejado precedente, sobre arcilla, en el Masters 1000 de Madrid en 2021.

- El techo mexicano -

Francisco Cerúndolo, último latinoamericano en pie, trataba de progresar por primera vez hasta la tercera estación en el US Open.

En su debut del martes, Cerúndolo dio una exhibición de coraje al levantar dos sets en contra, por primera vez en su carrera, frente a Matteo Arnaldi.

Un día antes, Renata Zarazúa se ganó un lugar en los grandes titulares al tumbar a la vigente campeona del Abierto de Australia, la local Madison Keys.

La mexicana, de 27 años, quiere ahora romper su techo en los Grand Slams avanzando a la tercera ronda.

De lograrlo igualaría el mejor resultado de una tenista mexicana en el US Open, logrado por Angélica Gavaldón en 1995.

Su obstáculo para ello será la francesa Diane Parry, a quien Zarazúa derrotó en sus dos duelos previos.

La brasileña Beatriz Haddad, la otra raqueta latinoamericana en el torneo femenino, marcó el paso a primera hora con un solvente triunfo ante la suiza Viktorija Golubic por 6-1 y 6-4.

Empujada por la apasionada afición brasileña, Haddad se citó con la griega Maria Sakkari para buscar su segundo boleto consecutivo a los octavos de final.

- Swiatek y Osaka progresan -

Entre las favoritas, la polaca Iga Swiatek necesitó de dos horas para derrotar a la neerlandesa Suzan Lamens, número 66 de la WTA, por 6-1, 4-6 y 6-4.

La campeona de Wimbledon llevaba seis partidos seguidos sin ceder un set, incluido todo su camino para alzar este mes el trofeo del torneo WTA 1000 de Cincinnati.

"No fue un partido fácil. Cometí algunos errores y ella aprovechó sus oportunidades", reconoció la número dos mundial.

A continuación Naomi Osaka, también excampeona del US Open, barrió a la local Hailey Baptiste por 6-3 y 6-1 en apenas 70 minutos.

La japonesa, que quebró cinco veces el servicio de su oponente, tratará ahora de acceder por primera vez a unos octavos de Grand Slam desde su último título del 2021 en el Abierto de Australia.

- Venus, una vez más -

Este jueves el público estadounidense podía ver en acción a dos íconos de distintas generaciones.

Coco Gauff, la actual estrella a sus 21 años, se verá en la pista central con la croata Donna Vekic en otro paso hacia su segunda corona en Nueva York.

En Grandstand, el tercer mayor recinto de Flushing Meadows, comparecerá la emblemática Venus Williams, alistada para el torneo de dobles femeninos.

La estadounidense, de 45 años, competirá al lado de la canadiense Leylah Fernández, de 22, tres días después de perder en su debut en individuales ante Karolina Muchova.

Williams y Fernández, de padre ecuatoriano, debutarán frente a la pareja formada por la ucraniana Lyudmyla Kichenok y la australiana Ellen Perez, sexta cabeza de serie.