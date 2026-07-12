Sinner gana su segundo Wimbledon tras remontar ante Zverev

El italiano Jannik Sinner, número uno mundial del tenis, confirmó su reinado este domingo al ganar su segundo título de Wimbledon, de forma consecutiva, tras derrotar, en una final en la que cedió el primer set, al alemán Alexander Zverev.

En un partido ajustado entre el primero y el tercero del ranking mundial, sin la presencia en este torneo del número dos, el español Carlos Alcaraz, ausente por lesión, Sinner se impuso por 6-7 (7/9), 7-6 (7/2), 6-3 y 6-4.

Tras su victoria, Sinner, de 24 años, reconoció haber sentido "los nervios el domingo por la mañana, ya que es un lugar muy especial", afirmó.

"Nunca sabes cuántas veces vas a volver aquí. Nunca lo doy por sentado", añadió.

Sinner y Zverev, ante la mirada de los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, y de dos de sus tres hijos, protagonizaron un reñido duelo, de 3 horas y 46 minutos de duración, en el que hubo que esperar hasta el trigesimocuarto juego del partido para que uno de los finalistas rompiera el servicio de su rival.

El italiano quebró en ese momento el saque de Zverev, en el tercer set, abriendo la vía para imponerse al alemán, quien ganó en junio el primer Grand Slam de su carrera, a sus 29 años, al hacerse con Roland Garros.

- "Final increíble" -

Sinner alabó el buen partido del alemán.

"Si juegas así, estoy seguro de que vas a tener un trofeo de estos", dijo Sinner dirigiéndose a su rival y mostrando la copa ganada.

"Los dos empezamos muy bien, sacando muy rápido. Ha sido otra final increíble. Hacen falta dos jugadores para lograr algo así", añadió Sinner.

"Estoy muy feliz por la victoria, pero sobre todo estoy muy contento por el nivel de tenis que hemos mostrado. No hay un lugar mejor para jugar al tenis", concluyó.

Sinner había caído eliminado de forma sorpresiva en la segunda ronda del torneo parisino, en el que tampoco participó Alcaraz, por su lesión en una muñeca.

Zverev, que contaba con la presencia en el palco del canciller alemán, Friedrich Merz, sumó su décimo derrota consecutiva ante Sinner.

"La verdad es que ya no me caes tan bien. He perdido nueve veces (en realidad diez, seguidas) contra ti", bromeó Zverev durante la ceremonia de entrega de trofeos. "Lamentablemente no pudo ser. Felicidades, Jannik", añadió.

Zverev tuvo su primera y única ventaja para romper el servicio de Sinner en el séptimo juego del tercer set, pero se resbaló cuando el italiano ejecutó una dejada.

- Zverev adelanta a Alcaraz -

Tras esa caída, el alemán se agarró la rodilla derecha y Sinner cruzó la red para comprobar el estado de su rival. El italiano ayudó a Zverev a levantarse, quien pudo continuar el partido hasta el final.

A Zverev, que en sus participaciones anteriores en Wimbledon nunca había superado los octavos de final, le queda el consuelo, por haber alcanzado la final de Wimbledon y de desplazar al español Alcaraz del segundo puesto del ranking.

El italiano, por su parte, logró su quinto título de Grand Slam, ya que a sus dos triunfos en Wimbledon (2025 y 2006), se unen otros dos en el Abierto de Australia (2024 y 2025) y uno en el US Open (2024), siendo Roland Garros el único que se le resiste hasta el momento.

Sinner, con su victoria, se embolsó un premio en metálico de 3,6 millones de libras (4,8 millones de dólares), mientras que Zverev se llevó 1,8 millones de libras (2,4 millones de dólares).

El italiano, pese a su temprano tropiezo en Wimmbledon conquistó su sexto título de la temporada, después de haberse adjudicado también los cinco primeros Masters 1000 del año.