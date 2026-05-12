Sinner iguala récord de victorias consecutivas de Djokovic en Masters 1000

El número 1 del mundo, Jannik Sinner, se clasificó este martes para los cuartos de final de Roma al derrotar a su compatriota Andrea Pellegrino (155º) e igualó el récord de 31 victorias consecutivas de Novak Djokovic en Masters 1000 (los torneos más importantes tras los cuatro Grand Slams).

Sinner, de 24 años, puso fin en dos sets (6-2, 6-3) y una hora y 29 minutos de juego a la aventura romana de Pellegrino, que procedente de la fase previa se plantó en octavos sin haber ganado nunca antes un partido en un Masters 1000.

En cuartos de final, donde se enfrentará al ruso Andrey Rublev (N.14) o al georgiano Nikoloz Basilashvili (N.117), Sinner tendrá la oportunidad de batir el récord y seguir en la pugna por ganar un sexto Masters 1000 consecutivo, tras haberlo hecho en París a finales de 2025 y en Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid esta misma temporada.

La última derrota de Sinner en un Masters 1000 se remonta al 5 de octubre de 2025, cuando se vio obligado a abandonar ante el neerlandés Tallon Griekspoor en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái.

El Masters 1000 de Roma es, además, el único que falta en su palmarés e Italia volvería a ver a uno de los suyos ganar en Roma desde Adriano Panatta en 1976.

Si logra imponerse en la final del domingo, se convertirá en el segundo jugador, tras Novak Djokovic, en haber ganado los nueve Masters 1000 del calendario.

Sinner ha ganado también los últimos 26 partidos que ha disputado y no pierde desde los cuartos de final del ATP 500 de Doha, en febrero.