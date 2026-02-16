Sinner no da opción a Machac en su debut en el Abierto de Catar

El número dos mundial Jannik Sinner se impuso con autoridad al checo Tomas Machac (31º ATP), este lunes en la primera ronda del Abierto de Catar, en su primer partido desde su fallida defensa del título del Abierto de Australia.

El italiano superó al checo por 6-1 y 6-4 para citarse en segunda ronda con el australiano Alexei Popyrin (53º).

Su gran rival, el número 1 Carlos Alcaraz, ganador del Abierto de Australia tras batir a Novak Djokovic en la final, es el primer cabeza en Doha. Debuta ante el francés Arthur Rinderknech (30º).

Para Sinner fue un regreso convincente a la competición tras su derrota en semifinales ante Djokovic en Melbourne Park el mes pasado, donde era el doble defensor del título del primer Grand Slam del curso.

El italiano cedió solo seis puntos en sus nueve juegos de saque y se llevó el primer set en menos de media hora, pero Machac mejoró en el segundo.

Un quiebre en el quinto juego fue suficiente para el cuatro veces campeón de Grand Slam, aunque necesitó cinco puntos de partido para cerrarlo.