Sinner remonta ante Bonzi en su arranque en Madrid

El número uno del mundo, Jannik Sinner, empezó con cierto sufrimiento en el Masters 1000 de Madrid, tras tener que remontar para imponerse al francés Benjamin Bonzi por 6-7 (6/8), 6-1, 6-4.

"Fue un primer partido difícil", reconoció Sinner en rueda de prensa, tras su victoria en la Caja Mágica madrileña, donde aspira a ser el primer tenista en ganar cinco Masters 1000 consecutivos, superando los cuatro de las leyendas Rafa Nadal y Novak Djokovic.

Sinner fue de menos a más en un encuentro en el que se encontró de entrada con la resistencia del francés, que consiguió llevarse el primer set.

Esa manga fue un espejismo y en el segundo set Sinner no dio ninguna opción a su rival, para imponerse por un contundente 6-1 en un partido en el que el italiano tuvo que luchar con las condiciones de altura de la capital española.

- "Una pista particular" -

"La pelota vuela un poco más. Es bastante rápida. Cuando alguien saca muy bien no es fácil devolver. Sí, es una pista muy particular aquí", explicó tras el encuentro.

"Siento que este torneo de tierra batida es un mundo aparte, pero estoy contento de estar aquí", afirmó.

El italiano, principal favorito a ganar su primer trofeo madrileño, no tuvo rival en el tercer set, donde el francés sólo aguantó los cuatro primeros juegos.

Tras ceder su saque en el quinto, Sinner se puso en ventaja para volar hacia la victoria.

Sinner se enfrentará en tercera ronda al danés Elmer Moller, que se impuso al canadiense Gabriel Diallo, retirado por lesión cuando cuando el partido iba 7-5 y 3-3.

El estadounidense Ben Shelton, número seis del mundo, corrió peor suerte y se despidió de Madrid en su estreno al caer ante el croata Dino Prizmic, procedente de la fase previa.

Prizmic se impuso a su rival, flamante ganador del torneo de Munich, por 6-4, 6-7 (4/7), 7-6 (7/5) en su primera victoria sobre un jugador del Top-10.

Prizmic se medirá en tercera ronda al argentino Tomás Etcheverry, que venció al austríaco Sebastian Ofner por un doble 6-4, superando el límite que tenía en Madrid, donde nunca había superado la segunda fase.

Otro Top 10, el italiano Lorenzo Musetti se medirá en tercera ronda al neerlandés Tallon Griekspoor después de superar al polaco Hubert Hurkacz por 6-4 y 7-6 (7/4).

- "Básicamente he sobrevivido" -

En el cuadro femenino, la número dos del mundo, Elena Rybakina, sufrió más de lo esperado este viernes para avanzar a la tercera ronda del WTA 1000 de Madrid tras imponerse a la rumana Elena-Gabriela Ruse por 4-6, 6-3 y 7-5.

Las dos veces campeona de Gran Slam necesitó dos horas y media para remontar y doblegar la resistencia de la tenista rumana, número 71 del mundo.

La ganadora del Open de Australia en enero y triunfadora en Stuttgart la pasada semana, sufrió en el primer set, se impuso en un segundo de ida y vuelta y en el tercero levantó una rotura de servicio para cerrar con su tercera bola de partido.

"Hoy básicamente he sobrevivido", dijo Rybakina tras una trabajada victoria.

Rybakina se medirá en la siguiente ronda a la china Qinwen Zheng, que eliminó a la estadounidense Sofia Kenin por 1-6, 6-3 y 6-3.

Junto a Rybakina, también estará en tercera ronda la argentina Solana Sierra tras imponerse a la polaca Magdalena Frech por 6-2 y 6-4.

Sierra se medirá en la siguiente fase a la turca Zeynep Sonmez, vencedora de la última española en liza Cristina Bucsa.

La tercera cabeza de serie, la estadounidense Coco Gauff arrasó a la francesa Leolia Jeanjean por 6-3, 6-0 para plantarse en la siguiente ronda, donde se medirá a la rumana Sorana Cirstea.