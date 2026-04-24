Sinner remonta ante Bonzi y pasa a tercera ronda en Madrid

El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, tuvo que remontar para imponerse este viernes al francés Benjamin Bonzi por 6-7 (6/8), 6-1 y 6-4 en la segunda ronda del Masters 1000 ATP de Madrid

Sinner fue de menos a más en un encuentro en el que se encontró de entrada con la resistencia del francés, que consiguió llevarse el primer set.

Esa manga fue un espejismo y en el segundo set Sinner no dio ninguna opción a su rival, para imponerse por un contundente 6-1.

El italiano, que aspira en Madrid a ser el primero en ganar cinco Masters 1000 consecutivos, no tuvo rival en el tercer set, donde el francés sólo aguantó los cuatro primeros juegos.

Tras ceder su saque en el quinto, Sinner se puso en ventaja para volar hacia la victoria en su estreno en la Caja Mágica madrileña.

Sinner se enfrentará en tercera ronda al danés Elmer Moller, que se impuso al canadiense Gabriel Diallo, retirado por lesión cuando cuando el partido iba 7-5 y 3-3.

En otro encuentro del día, el francés Arthur Fils frenó la progresión del peruano Ignacio Buse, al que ganó 6-7 (4/7), 7-6 (7/3), 7-5.

Fils, flamante ganador del torneo ATP de Barcelona, se medirá en la siguiente ronda al estadounidense Emilio Nava, vencedor del monegasco Valentin Vacherot por 6-7 (5/7), 7-6 (7/1), 6-3.

Mientras, el estadounidense Ben Shelton, número seis del mundo, se despidió de Madrid en su estreno al caer este viernes ante el croata Dino Prizmic, procedente de la fase previa.

Prizmic se impuso a su rival, flamante ganador del torneo de Munich, por 6-4, 6-7 (4/7), 7-6 (7/5) en su primera victoria sobre un jugador del Top-10.

Prizmic se medirá en tercera ronda al argentino Tomás Etcheverry, que venció al austríaco Sebastian Ofner por un doble 6-4.

El italiano Lorenzo Musetti, número 9 del mundo, ganó al polaco Hurbert Hurkacz por 6-4 y 7-6 (7/4).

El italiano se medirá en tercera ronda con el neerlandés Tallon Griekspoor, que este viernes derrotó al bielorruso Damir Dzumhur por 6-3 y 6-4.

-- Los resultados del viernes en el Masters 1000 de Madrid:

. Individual masculino - 2a ronda:

Jannik Sinner (ITA/N.1) derrotó a Benjamin Bonzi (FRA) 6-7 (6/8), 6-1, 6-4

Elmer Mœller (DEN) a Gabriel Diallo (CAN/N.32) 7-5, 3-3 y abandono

Arthur Rinderknech (FRA/N.22) a Dusan Lajovic (SRB) 6-3, 6-2

Dino Prizmic (CRO) a Ben Shelton (USA/N.4) 6-4, 6-7 (4/7), 7-6 (7/5)

Tomás Etcheverry (ARG/N.25) a Sebastian Ofner (AUT) 6-4, 6-4

Arthur Fils (FRA/N.21) a Ignacio Buse (PER) 6-7 (4/7), 7-6 (7/3), 7-5

Emilio Nava (USA) a Valentin Vacherot (MON/N.14) 6-7 (5/7), 7-6 (7/1), 6-3

Jiri Lehecka (CZE/N.11) a Alejandro Tabilo (CHI) 3-6, 7-6 (7/3), 6-4

Alex Michelsen (USA/N.33) a Jan-Lennard Struff (GER) 6-2, 6-1

Tallon Griekspoor (NED/N.29) a Damir Dzumhur (BIH) 6-3, 6-4

Lorenzo Musetti (ITA/N.6) a Hubert Hurkacz (POL) 6-4, 7-6 (7/4)