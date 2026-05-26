Sinner se estrena en Roland Garros con victoria rotunda ante un invitado

El número uno mundial, Jannik Sinner, inició de forma impecable su búsqueda del único título de Grand Slam que falta en su palmarés, al dominar este martes por 6-1, 6-3, 6-4 al francés Clément Tabur (171º) en la primera ronda de Roland Garros.

Clarísimo favorito ante la ausencia del vigente bicampeón, Carlos Alcaraz, que lo derrotó en la pasada final, el italiano, de 24 años, encadenó su trigésima victoria consecutiva tras sus títulos en Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma este año.

El martes, en la sesión nocturna, no dejó respirar a Tabur, de 26 años e invitado por los organizadores, con un cocktail de ocho aces, 40 golpes ganadores y cinco bolas de break convertidas.

El francés fue calurosamente aplaudido por el público de la pista Philippe-Chatrier cada vez que lograba anotarse un punto frente al italiano.

Sinner se enfrentará en segunda ronda al argentino Juan Manuel Cerúndolo (56º).